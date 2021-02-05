Михайла Єфремова готують для етапування до Москви з колонії в Білгороді

Актор раніше перестав виходити на зв'язок

Актора Михайла Єфремова, якого засудили до семи з половиною років позбавлення волі, готують для етапування з Білгорода до Москви, щоб там розглянути касаційну скаргу на вирок, повідомляє Telegram-канал Mash.



Раніше повідомляли, що актор "зник" з колонії в Білгородській області, де він відбував покарання – після розмови з адвокатом він перестав виходити на зв'язок.

Михайло Єфремов Фото: Getty Images

У колонії актор, засуджений за смертельне ДТП, відбуває покарання з осені минулого року. Новина про зникнення Єфремова стривожила громадськість, однак тепер стало зрозуміло, з якої причини від Михайла не було звісток. Зазвичай актор активно листується зі своїми колегами, рідними, друзями і шанувальниками – пише паперові листи від руки.

Нагадаємо, стало відомо, скільки грошей в банку зберігає Михайло Єфремов. Доступ до фінансів актора, до слова, намагається роздобути його законна дружина Софія Круглікова.

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