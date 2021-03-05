Михайло Поплавський випустив кліп у стилі голлівудських мюзиклів 20-х років
Яскравий ремейк на хіт "Приречений на любов" створений за допомогою технологій, які застосовують світові зірки
Яскравий ремейк на свій хіт "Приречений на любов" презентував Михайло Поплавський в Київському університеті культури. Модне відео створене з використанням 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine – такі технології застосовують світові зірки Мадонна, Кетті Пері. В Україні Михайло Поплавський у цьому – перший.
"Ми йдемо далі – провокуємо український шоу-бізнес", – звернувся Михайло Поплавський до гостей.
Режисери кліпу – випускники Університету культури: режисерка-постановниця, сценаристка, кліпмейкерка Катя Царик і відомий режисер, кліпмейкер Євгеній Тимохін. Оператором-постановником виступив також випускник КНУКіМ Юрій Король.
Кліп команда професіоналів вирішила зробити у стилістиці класичних мюзиклів Голлівуду 20-х років. Для зйомок навіть віднайшли рідкісний червоний ретро-автомобіль кабріолет Chevrolet Impala.
Неймовірні костюми, декорації з абревіатурою "POPLAVSKY", танець солістки в бокалі у стилі Діти фон Tіз, запальні балет та бек-вокал зробили своє: кліп вийшов надзвичайно епатажним, стильним і вишуканим.
"В основі кліпу Гетсбі стиль 20-х років, це класика, на якій побудовано все кабаре. Пісня "Приречений на любов" мене відкинула, власне, у той час, і захотілося створити таку атмосферу: відкриті машини, кабріолети, бурлеск", – розповідає Катя Царик.
На думку кліпмейкерки, ця стилістика дуже підходить Михайлу Михайловичу – вона динамічна та драйвова.
Михайло Михайлович завжди готовий до експериментів. Але у нього до режисерів було одне прохання – відео має бути у форматі концертного кліпу.
Ні один із концертів чи презентацій не обходиться без жартів Михайла Михайловича. Артист каже, що він дає те, чого так не вистачає в наш час, а саме – позитив.
"Зараз, в час економічної кризи, коронавірусу, люди знаходяться в стресі та депресії. Сьогодні треба більше давати позитиву. Ми повинні бути оптимістами і заряджати українців хорошою енергією і хорошими роботами. Кліп "Приречений на любов" ми хотіли наповнити радістю та позитивною енергетикою. Він надихає, підіймає настрій та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє. Бажаю, щоб всі українці були приречені на любов!" – зазначив Михайло Поплавський.
Також Михайло Михайлович повідомив, що готує спільний проєкт "Українська пісня року" разом з улюбленцем жінок Олегом Винником, який збирається представити 29 квітня. Бо, як каже маестро, його головне амплуа – виконавець і популяризатор українських пісень.
"Як українець до восьмого коліна хочу, щоб українська пісня, українська мова, українська душа – були вічні, як небо і сонце. Нам вдалось прибрати з ефіру "Песню года", всі ті російські "Шарманки". І сьогодні українська пісня повинна зайняти ствердне місце в телепросторі України", – сказав Михайло Поплавський.
Привітати Михайла Михайловича з новою відеороботою приїхали і зіркові гості – Віталій Козловский, Катерина Бужинська, Анна Свиридова, Володимир Бебешко, Наталя Валевська, Дмитро Коляденко, Міла Нітіч та популярні блогери і тіктокери. Після перегляду кліпу "Приречений на любов" артисти поділилися своїми враженнями.
Володимир Бебешко: Михайло Поплавський просто невгамовний!
"Ми вже з вами працюємо більше 20 років, – звернувся до Поплавського. – Багато моїх знайомих просто ловлять рибу, грають в доміно, ведуть спокійний спосіб життя. А Михайло Михайлович – просто невгамовний. Не дає спокою ні нам, ні вам, нікому. Коли це вже закінчиться?" (сміється)
Катерина Бужинська: Михайло Поплавський подарував нам свято і гарний настрій у цей непростий час
"Це модно, це – стильно. Ця композиція несе такий позитив, радість, круту енергетику. В кліпі є харизма Поплавського, його доброта, любов до людей і до України. Михайло Михайлович – молодий, красивий, енергійний – подарував нам гарний настрій, чудове свято. Тому що, зараз, у цей непростий час, в епідемію дуже хочеться радості й позитиву. І я йому за це дуже дякую".
Віталій Козловський: Я сьогодні здивований
"Це ж треба мати стільки років стійкості, щоб щоразу нас дивувати. Я сьогодні здивований. Поплавський крутий і кліп крутий!"
Анна Свиридова: Поплавський рятуєте радіобізнес
"Я, як програмний директор однієї з радіостанцій, хочу подякувати Михайлу Поплавському від щирого серця за те, що завдяки йому нам вдається справлятися з квотами. Він рятуєте не тільки шоу-бізнес, але і радіобізнес. Якщо серйозно, то дякуємо за гарні хіти, люди їх люблять і замовляють".
Наталя Валевська: У мене любов до Поплавського з 2003 року
"Коли збираєшся до Поплавського на презентацію, десять разів думаєш: що одягнути? Він нас мотивує! У мене до Михайла Поплавського любов із 2003 року, сподіваюся, що у нього до мене також. Я cправно ходила на пари в університет культури, авансом тут нічого не дають, не дивлячись на те, що я вже була лауреатом багатьох фестивалів. Дуже цікаво було навчатись. Мене багато чого навчили. У житті хочеться радості. Михайло Михайлович цю радість сьогодні дав. Так що, всі ми приречені на любов однозначно! Хочеться із цим девізом йти по життю".
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