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Михайло Поплавський презентував кліп на легендарний хіт "Сало"

Сьогодні, 13:22

Прем'єрний показ відеороботи відбувся в Київському університеті культури

Нове відео Михайла Поплавського було знято в голлівудському стилі з використанням сучасних технологій.

Михайло Поплавський презентував яскравий ремейк на свою легендарну пісню "Сало". Прем’єрний показ відеороботи відбувся в Київському університеті культури.

(@poplavskiy_michail)

За 20 років пісня "Сало", яку написали Наталія Багмут (слова) та Юрій Пономаренко (музика), вже стала народним хітом, без якого не обходиться жодне свято. Композиція, дійсно, близька українцям, бо оспівує найулюбленішу національну страву.

"Вперше кліп "Сало" вийшов 20 років тому, було багато його інтерпретацій, а сьогодні це є сучасний ребрендинг. Сало – це візитна картка України, це національна валюта. Сало – продукт, який надає силу та енергію, підтримує дух українців. А я – головний саломан країни. І пишаюся цим! Ми – українці, ми – нація, ми є народ! Ми непереможні!" – сказав Михайло Поплавський.

Нове аранжування пісні спеціально для нового кліпу створив Геннадій Пугачов. Знаменитий аранжувальник працював з багатьма зірками шоу-бізнесу, але робота з Михайло Поплавським є для нього особливою.

"Михайло Михайлович заряджає своєю енергією і потім, дійсно, хочеться жити. Зараз в наш час немає інших новин, крім поганих. Але коли бачиш, що робить Поплавський, розумієш, важливіше те, що є в тебе в голові. А Михайло Михайлович – це людина, яка направляє в голову правильні позитивні думки", – зазначив Геннадій Пугачов.

Зйомки кліпу проходили на студії "One Location" з використанням LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки. А технологія графічного дизайну Unreal Engine 4, що застосовувалась під час зйомок, є найпопулярнішою у світі та часто використовується в різних фільмах, кліпах і телесеріалах компаніями Netflix і Walt Disney.

Але такий високий рівень відеокліпів серед українських виконавців може дозволити лише Михайло Поплавський. Маестро, як ніхто інший, вміє не тільки дивувати, але і дарувати чудовий настрій.

"Зараз в нашому житті так багато стресів, негативу. Хочеться давати заряд енергії! Сьогодні ми повинні атакувати життя і з оптимізмом дивитися в майбутнє. На оптимістах тримається світ!" – вважає Михайло Михайлович.

Режисерка та авторка ідеї кліпу – українська епатажна кліпмейкерка Олена Вінярська, яка входить до десятки топових кліпмейкерів країни. Не дивно, що саме їй вдалося вмовити маестро на цікаві експерименти в кліпі.

"Михайло Михайлович робив все, що я говорила і навіть давав поради. Це була синергія творчості, взаємоциркуляція двох енергій, свіжий ковток повітря. Коли за справу береться команда МихМиха, і 100-відсоткова енергія множиться на 100-відсоткову віддачу, то виходить 10000-бальна енергія. Саме нею наповнений кліп "Сало", – ділиться враженнями Олена.

Відео було знято в голлівудському стилі. За нестандартним режисерським задумом, сало – це скарб української нації, який перетворюється в золоті злитки. А Михайло Поплавський постає в стильному образі головного "саломана" країни, в якому, до речі, і з’явився на презентації.

Родзинкою образу стала соболина горжетка з рукотканою українською хустинкою в стилі Жана Поля Готьє. Всі прикраси та аксесуари були брендовані надписами "сало" і виготовлялись із дорогоцінних металів.

У новій відеороботі креативники поєднали в окремих елементах національні синьо-жовті кольори і створили новий український смайлик – усміхнене поросятко. Започаткували новий український тренд – Salo is the new money! ("Cало – це нові гроші!").

Михайло Поплавський залишився задоволений співпрацею з Оленою і вважає її режисером світового рівня.

"Хочу офіційно заявити – це найкращий кліп, який Олена Вінярська відзняла у своєму житті. І кращого вже в неї не буде. Переплюнути "Сало" в Україні нікому не вдасться", – жартує маестро.

(@Poplavskiy_michail)

Дійсно, Вінярська і Поплавський добре попрацювали і зовсім скоро представлять ще одну відеороботу. Так що будемо чекати нових яскравих кліпів від цього талановитого тандему.

Слово зірковим гостям

Павло Зібров, народний артист України:

"Мені подобається, що Михайло Михайлович завжди різний. Він може бути як серйозним, так і веселим та самоіронічним. Перш за все, Поплавський – шикарний актор. "Сало" – це прекрасна відеоробота. Саме такі позитивні кліпи потрібні в наш час".

Геннадій Вітер, музичний продюсер, співак:

"Я захоплююся талантом Михайла Поплавського. Він на всі 100 відсотків вміє бути непередбачуваним, і не боїться бути смішним. Ті люди, які з іронією дивляться на самих себе, досягають великих висот. Я вважаю, що ви на своєму місці і робите все правильно. І таким чином залучаєте велику кількість молоді в нашу улюблену сферу. Я бажаю вам перших місць у всіх трендах", – звернувся до Михайла Михайловича Геннадій Вітер.

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кліп сало Михаил Поплавский
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