Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

71-річний Михайло Поплавський нещодавно відсвяткував 28-річчя на посаді ректора Київського університету культури і мистецтв

Михайло Поплавський Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський, чий танець з доярками розвеселив Мережу, зізнався в інтерв'ю програмі "Світське життя", що збирається піти у відставку з поста ректора Київського університету культури і мистецтв.

"Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою наглядової ради, допомагати. У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Під лежачий камінь коньяк не тече, треба рухатися. Але артист повинен своєчасно піти зі сцени – під оплески, а не щоб його виносили ногами вперед. Завжди має бути межа і почуття міри", – поділився планами Поплавський.

Михайло Поплавський Фото: instagram/poplavskiy_michail

На посаді ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський був з 1993 по 2015 рік. Станом на 2021-й він президент ВНЗ.

Не так давно Михайло Поплавський прокоментував, чому нерідко згадує в своїх жартах інтимні зв'язки зі студентками.

"Гумор, спорт і секс рухають світ. Гумор – це комунікації, спорт – це здоров'я, а секс – це задоволення. Я нічого нового не відкриваю. Тут є самоіронія", – розповів він.

Михайло Поплавський Фото: instagram/poplavskiy_michail

Серед ректорів інших вищих навчальних закладів так жартувати не заведено. Але співак зазначив, що богемний університет культури – це зовсім інакше.

"Тож розумієте, у мене була обрана концепція розкрутки Київського інститут культури через піар-проєкт "Співочий ректор" – гумор, який завжди заходить, і деякі подібні жарти на межі фолу. Це нормально, я вважаю, що ми повинні сприймати життя філософськи, таким, яким воно є, задоволення отримувати від усього, що ти робиш і говориш", – поділився артист.

Михайло Поплавський випустив відверту біографію – більше подробиць у сюжеті:

Нагадаємо, нещодавно Михайло Поплавський здивував всіх новим кліпом на пісню "Далі буде". Він постав відразу в двох образах. Спочатку Поплавський – епатажний байкер, який на величезній швидкості на "харлей-девідсоні" везе свою супутницю через вогонь, а потім – романтик.

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