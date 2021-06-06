Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Сьогодні, 17:26

71-річний Михайло Поплавський нещодавно відсвяткував 28-річчя на посаді ректора Київського університету культури і мистецтв

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський
Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський, чий танець з доярками розвеселив Мережу, зізнався в інтерв'ю програмі "Світське життя", що збирається піти у відставку з поста ректора Київського університету культури і мистецтв.

"Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою наглядової ради, допомагати. У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Під лежачий камінь коньяк не тече, треба рухатися. Але артист повинен своєчасно піти зі сцени – під оплески, а не щоб його виносили ногами вперед. Завжди має бути межа і почуття міри", – поділився планами Поплавський.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський
Фото: instagram/poplavskiy_michail

На посаді ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський був з 1993 по 2015 рік. Станом на 2021-й він президент ВНЗ.

Не так давно Михайло Поплавський прокоментував, чому нерідко згадує в своїх жартах інтимні зв'язки зі студентками.

"Гумор, спорт і секс рухають світ. Гумор – це комунікації, спорт – це здоров'я, а секс – це задоволення. Я нічого нового не відкриваю. Тут є самоіронія", – розповів він.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський
Фото: instagram/poplavskiy_michail

Серед ректорів інших вищих навчальних закладів так жартувати не заведено. Але співак зазначив, що богемний університет культури – це зовсім інакше.

"Тож розумієте, у мене була обрана концепція розкрутки Київського інститут культури через піар-проєкт "Співочий ректор" – гумор, який завжди заходить, і деякі подібні жарти на межі фолу. Це нормально, я вважаю, що ми повинні сприймати життя філософськи, таким, яким воно є, задоволення отримувати від усього, що ти робиш і говориш", – поділився артист.

Михайло Поплавський випустив відверту біографію – більше подробиць у сюжеті:

Нагадаємо, нещодавно Михайло Поплавський здивував всіх новим кліпом на пісню "Далі буде". Він постав відразу в двох образах. Спочатку Поплавський – епатажний байкер, який на величезній швидкості на "харлей-девідсоні" везе свою супутницю через вогонь, а потім – романтик.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Михайло Поплавський та Олег Винник нагородили зірок премією «Українська пісня року» "Я з хлопчиками не співаю": Поплавський розповів, за яких умов заспіває з Винником
Михаил Поплавский
Реклама

Новини партнерів

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки

Популярні статті

Сьогодні, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері, які варто приготувати

Сьогодні, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Вчора, 19:25Зірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Вчора, 17:26Зірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Вчора, 16:38Зірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Вчора, 10:09Психо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Вчора, 09:20Зірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Вчора, 07:45Events

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 06:30Events

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

5 червняСмачно

З якої чашки кава смачніше

4 червняЗірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти