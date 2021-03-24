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Михайло Поплавський і його імідж: чому скандальний ректор не соромиться жартувати про секс зі студентками

Сьогодні, 18:08

Знаменитий співак зізнався, що потрібно отримувати задоволення від усього, що ти робиш

Михайло Поплавський, який нещодавно прокотився з красунею на "харлей-девідсоні" по нічному місту, зізнався, чому так часто жартує про секс зі студентками.

Знаменитий співак і ректор Київського національного університету культури та мистецтв сміливо йде в ногу з трендами та багато спілкується з молоддю. Але ні для кого не секрет, що Михайло Поплавський нерідко згадує у своїх жартах інтимні зв'язки зі студентками, а також з викладачками. "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" відверто поспілкувалася з артистом.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський
Фото: instagram/poplavskiy_michail

"Гумор, спорт і секс рухає світом. Гумор – це комунікації, спорт – це здоров'я, а секс – це задоволення. Я нічого нового не відкриваю. Тут є самоіронія", – розповів Михайло Поплавський.

Проте серед ректорів інших пристойних вищих закладів так жартувати не заведено. Але співак відзначає, що богемний університет культури – це зовсім інше.

"Так що розумієте, така в мене була вибрана концепція розкрутки Київського інституту культури через піар-проєкт "співаючий ректор", гумор який завжди заходить ну і деякі такі жарти на грані Фолла. Так це нормально, я вважаю що ми повинні сприймати життя по філософські, сприймати таке, яке воно є, задоволення отримувати від того ти робиш і говориш", – поділився артист.

Що цікавіше, самі студентки, колеги й в цілому суспільство реагує спокійно на те, що така поведінка – частина іміджу Михайла Поплавського. Разом з тим на Заході зараз навпаки більш популярно засуджувати людей за подібні дії.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Поплавським, в якому він розкрив своє ставлення до хейтерів:

Раніше Поплавський розповів, за якої умови заспіває з Вінником.

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Михаил Поплавский
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