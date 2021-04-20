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Михайло Поплавський у новому кліпі відобразив свої щирі почуття

На Youtube-каналі співаючого ректора відбулась презентація концертного кліпу на нову пісню "Любов у серці маю"

Ми звикли, що кліпи Михайла Михайловича – це феєрверк кольорів, веселощів, подекуди навіть бурлеску – одним словом, свято. Та маестро знову здивував шанувальників, показавши багатовимірність свого таланту.

Михайло Поплавський представив пісню-сповідь "Любов у серці маю"

Новий концертний кліп "Любов у серці маю" – це щемлива та лірична композиція з проникливим виконанням.

Не дивно, що пісня торкається найглибших куточків душі, адже для виконавця любов – це основа життя.

"Любов у серці маю" – філософія життя Михайла Поплавського

"Пісня "Любов у серці маю" – філософія мого життя, сповідь людини, яка з оптимізмом дивиться в майбутнє. У житті головне – любов! Це почуття окриляє та надає сили", – зізнається Михайло Поплавський.

На відміну від яскравих барв попередніх кліпів – і "Сала", і сексуально-еротичної "Забави", "А нам сьогодні 50" – "Любов у серці маю" створений у блакитно-білих відтінках.

Михайло Поплавський представив новий ліричний кліп "Любов у серці маю"

Босоногі дівчата в легких серпанкових сукнях танцюють під зоряними водоспадами, на фоні розквітає біло-пінне дерево життя. А сам Михайло Михайлович, одягнений в ошатний блакитний костюм, що так пасує до його благородної сивини, у супроводі ніжної мелодії дарує своєю піснею весну нашим серцям.

"Любов у серці маю" – філософія життя Михайла Поплавського

Є люди різні: літні, зимові, осінні,

А я себе весняним відчуваю.

Роки летять, але вони безсильні,

Бо я весну, бо я любов у серці маю.

Звичайно, такі слова закликають до кохання, що надасть снаги до нових звершень, а також подарує квиток у вічну молодість. Це наприкінці кліпу доводить і сам Михайло Михайлович, який уже в білому костюмі переможця кружляє в танці тендітну брюнетку.

Михайло Поплавський представив пісню-сповідь "Любов у серці маю"

Тайну відкрию вам: треба кохатися,

І щовесни будеш ти знов на коні.

Цю пісню саме для Михайла Поплавського написали поет Микола Бровченко та композитор Віталій Волкомор.

"Вони передали мої емоції, думки та погляд у майбутнє", – розповів співаючий ректор.

Михайло Поплавський представив новий ліричний кліп "Любов у серці маю"

Про те, що нова композиція відобразила внутрішній стан Михайла Михайловича, зазначив і режисер кліпу Дмитро Гук.

"Любов у серці маю" – пісня атмосферна. Емоційно заряджена філософією життя Михайла Поплавського. Тому ми вирішили наповнити її енергетикою головного героя, передати його емоції і глибину думок. Зірки – це любов, а коли ми любимо, часто дивимося на зорі. Їх мерехтіння – це світлі, яскраві, неповторні емоції. Дерево життя – це символ гармонійного поєднання Всесвіту і людини", – сказав режисер.

До речі, маестро разом із командою однодумців знову йде в авангарді сучасних світових технологій. "Любов у серці маю" знято з використанням 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, traking systems тощо. Така робота була цікавою і для самих творців нового відео, яким, зокрема, за допомогою графіки вдалось відобразити швидкоплинність часу та значущість кожної миті буття.

Михайло Поплавський представив пісню-сповідь "Любов у серці маю"

"Любов у серці маю" для команди "Pravdin Production" – цікавий творчий експеримент, – акцентував дизайнер 3D-графіки Віталій Правдін. – Новаторські ідеї Михайла Поплавського ми втілили у візуальних художніх образах в Unreal Engine – віртуальній реальності".

Із ним погоджується й оператор-постановник Олексій Степанов. "У кліпі немає бурлеску. Все побудовано на образах і прямому зверненні до глядачів Михайла Михайловича, який розкриває їм свою душу. І в той же час, за допомогою технологій VR, ми хотіли, щоб глядач почув цю сповідь на тлі нескінченності Всесвіту. Бо любов це і є Всесвіт", – підкреслив Олексій Степанов.

"Любов у серці маю" – філософія життя Михайла Поплавського

І, напевно, варто завершити словами самого Михайла Михайловича, який із притаманним йому оптимізмом та вірою в те, що кохання врятує світ, наголосив: "Живіть на всі сто! Віра, надія і любов – переможуть! Нехай у ваших душі і серці завжди живе весна! Кохайте і будьте коханими!"

Команда:

виконавець і головний натхненник – ректор КНУКіМ Михайло Поплавський;

головний режисер – Дмитро Гук;

оператор-постановник – Олексій Степанов;

другий режисер – Михайло Харченко;

дизайнер 3D-графіки – Віталій Правдін;

хореограф-постановник – Ростислав Савченко;

образ і стиль – кафедра фешн-бізнесу Університету культури;

балет та бек-вокал – випускниці та студентки КНУКіМ.

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