Екс кохана Вуді Аллена шокувала одкровеннями про смерть трьох своїх дітей

Акторка в подробицях розповіла, від чого померли її діти

Голлівудська акторка і екскохана Вуді Аллена, який відповів на звинувачення в сексуальному насильстві, Міа Ферроу відверто розповіла про смерть трьох своїх дітей. Це сталося на тлі "порочних і брехливих чуток", як їх назвала зірка, які почали поширюватися мережею. У своєму пості в Twitter Міа Ферроу вирішила їх спростувати.

76-річна Міа Ферроу виховувала 14 дітей: три з них – від шлюбу з диригентом Андре Превіном, один – від цивільного шлюбу з Вуді Алленом, а інші – усиновлені. Різні чутки й спекуляції про названих дітей Ферроу – Тем, Лерк і Таддеуса, які загинули, з'явилися після виходу скандального фільму "Аллен проти Ферроу". Річ у тому, що в картині про цих дітей не було згадано.

Міа Ферроу з дітьми Фото: Getty Images

"Як мати чотирнадцяти дітей, можу сказати, що моя родина означає для мене все", – почала Ферроу.

Акторка пояснила, що хоч вона і обрала кар'єру голлівудської зірки, її діти вважають за краще вести більш приватне життя, тому вона не все публікує в соцмережах. Але ці спекуляції змусили її зробити одкровення.

"Моя улюблена дочка Тем померла в 17 років від випадкового передозування ліків проти болісних мігреней, вона страждала і її хвороби серця. Лерк померла в 35 років від ускладнень ВІЛ / СНІДу, яким заразилася попередня партнерка. Попри свою хворобу, вона прожила плідну і повну любов зі своїми дітьми та партнером. Вона раптово померла в лікарні на Різдво, на руках у своєї коханої людини", – написала Ферроу.

Акторка повідомила, що її син Таддеус покінчив життя самогубством у 29-річному віці, коли розлучився з коханою.

"Це жахливі трагедії. Будь-які інші припущення про їхню смерть – це безчестя щодо їх життя, життя їх дітей і близьких", – додала Міа.

Нагадаємо, що раніше прийомна дочка скандального Вуді Аллена розповіла, як він ґвалтував її в дитинстві.

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