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"Мейк розкрив у мені пантеру": Олена Шоптенко перетворилася на "жінку-вамп"

Сьогодні, 18:00

Зірка сфотографувалася в яскравому готичному образі

Хореограф Олена Шоптенко, яка раніше зізналася, чому в шоу "Маска їй дістався костюм Лисиці, з'явилася в несподіваному амплуа. Зірка показалася на фото з яскравим, нехарактерним для себе макіяжем і вразила фанатів.

На селфі, опублікованому в Instagram, в Олени мейкап в стилі smokey eyes і яскравий акцент на губах у вигляді темно-синьої блискучої помади.

"Сніг снігом, а зйомки за розкладом!", – заінтригувала фоловерів Алена.

До слова, за розкладом на кону й День всіх закоханих, і ми вже показали 14 свіжих ідей для закоханих, про те, як цікаво провести день разом.

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також хореограф була одягнена в чорний топ без шлейок, демонструючи декольте та оголені плечі. На волоссі була легка укладка з хвилями.

Фільмування цього разу пройшли вдома в Олени Шоптенко. Що саме знімали – хореограф не розкрила, але фанати прийшли в захват вже від її яскравого образу.

У коментарях і сама Олена зазначила, як сильно перевтілилася з цим макіяжем.

"Твій мейк розкрив у мені пантеру", – відповіла хореограф своєму візажисту.

Скріншот Instagram

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зйомки макіяж Олена Шоптенко хореограф
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