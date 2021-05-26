Мейхер про роботу свого чоловіка-бізнесмена і безглуздих витратах

Українська співачка взяла участь в шоу, в якому відомі люди показують наскільки володіють фінансовою грамотністю

Надія Мейхер та Михайло Уржумцев Фото: viva.ua

Екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка захистила Меладзе в історії про домагання, зізналася, що її чоловік іноді ділиться з нею фінансовими моментами свого бізнесу.

Співачка стала героїнею нового випуску YouTube-шоу "Збережи свої лимони". На запитання ведучого про те, чи знає вона щось про фондовий ринок, Надія Мейхер відповіла, що про це їй розповідав її чоловік – російський бізнесмен і гендиректор Melon Fashion Group Михайло Уржумцев.

"У мене чоловік – генеральний директор однієї компанії. Звичайно, у них є там якісь проєкти, коли вони хочуть виходити на фондову біржу або там IPO – є таке ще, так, поняття. Тому іноді він мені розповідає", – розповіла Мейхер.

Потім співачка зізналася, що вона сама азартна людина. Хоча в казино Надія не була, але грала в карти. При цьому співачка відзначила, що заробіток грошей для неї – це не самоціль, але намагається витрачати гроші правильно. Хоча це вдається не завжди.

"Ти розумієш, що ти щось купила і вдаєшся в питання: "Де ти була в цьому? "Ти ж начебто завжди себе настроюєш на те, щоб перш ніж взяти: "А чи дійсно мені це потрібно?" Іноді я в прольоті. При тому, що я намагаюся бути економічною людиною, тому що є витрати, в яких немає ніякої необхідності", – сказала Мейхер.

Артистка зізналася, що одні з найбільш безглуздих витрат в її житті були на кліпи й одяг.

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груді.

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