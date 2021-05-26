Мерілін Менсон плюнув і сморкнулся на відеооператора. Поліція видала ордер на арешт рокера

Артист звинувачується в жорстокому поводженні стосовно операторки, яка знімала його концерт. Менсону загрожують тюремний строк і штраф

Мерилін Менсон Фото: Getty Images

Нещодавно Меріліна Менсона (справжнє ім'я Брейн Ворнер) звинуватили в жорстокому насильстві, а тепер артист потрапив у новий скандал. У поліцейського управління Нью-Гемпшира є діючий ордер на арешт 52-річного рок-музиканта, повідомляє People.

Інцидент, через який Менсону загрожує штраф або тюремний строк, стався в 2019 році. Тоді артист поводився на сцені дуже ексцентрично – в якийсь момент він нібито плюнув і сморкнулся на операторку, яка вів зйомку концерту.

"Містер Ворнер, його агент і юрисконсульт знали про ордер протягом деякого часу, і вони не вжили жодних зусиль, щоб повернутися в Нью-Гемпшир і відповісти на звинувачення. Відеооператорка була найнята субпідрядником компанії NH для відеозйомки концерту і перебувала поруч зі сценою, коли відбулися передбачувані напади", – йдеться в заяві.

Мерилін Менсон Фото: Getty Images

"Ні для кого, хто відвідував концерт Меріліна Менсона, не секрет, що він любить вести себе провокаційно на сцені, особливо перед камерою. Цей позов про проступок був поданий після того, як ми отримали від відеооператорки вимоги на суму понад 35 000 доларів через невелику порції слини, що потрапила на її руку. Ми запросили докази будь-яких передбачуваних ушкоджень техніки, але так і не отримали відповіді", – заявив адвокат артиста, Говард Кінг.

Незважаючи на заяву Кінга, троє відвідувачів концерту, включно охоронця, заявили, що бачили, як Менсон плюнув і "вистрілив соплями" в оператора.

Раніше актриса, яка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві, написала заяву в поліцію на його дружину.

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