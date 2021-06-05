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MELOVIN про найбрудніші чутки про себе: Казали, що сплю з Андрієм Данилком

Сьогодні, 12:33

Артист дав відверте ітервью і зізнався, які плітки про нього раніше поширювали недоброзичливці

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Популярний український співак MELOVIN, який раніше зізнався, що страждає від панічних атак, розповів, які чутки про нього розпускали недоброзичливці.

Ведучий Слава Дьомін поцікавився, які найбільш непристойні чутки MELOVIN чув про себе. Відповідь співака здивувала:

"Те, що я сплю з Андрієм Михайловичем Данилком. Мама сказала: "Добре, що не з Вінником", – з усмішкою відповів артист в інтерв'ю програмі Слава +.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Зазначимо, що ще кілька років тому ходили чутки про те, що артиста приваблюють хлопці, а не дівчата. Тоді MELOVIN спокійно реагував на такі плітки. Проте, про своє особисте життя артист майже не розповідає. Напевно багатьом його прихильницям цікаво, чи зайняте серце музиканта.

На запитання Слави Дьоміна про те, чи є у артиста кохана людина, MELOVIN дав неоднозначну відповідь:

"Можливо, а, можливо, і немає. Ти знаєш, я дуже влюблива людина. І мені здається, що симпатії у мене можуть виникати мало не кожного дня. Правда. Кожного разу, коли у мене з'являються якісь стосунки, у мене в голові грає пісня: "Не проститука я, а просто влюбчивая" (пісня "Золушка" Вєрки Сердючки – Ред.)", – сказав артист.

У будь-якому випадку, співак MELOVIN образити себе не дозволить. Раніше в своїх Instastories артист різко висловився на адресу телебачення, а інших артистів, які прагнуть потрапити на ТБ, назвав "слабкими і безпорадними".

А вся річ у тім, що в сюжеті програми "Полювання на зірок" журналісти перекрутили факти про фанатів MELOVIN і про самого артиста, виставивши їх не в кращому світлі. Нібито вони переслідують співака і не дають йому спокійно жити.

Нагадаємо, MELOVIN поділився неприємною історією, яка сталася з ним в таксі.

Дивіться повну версію інтерв'ю MELOVIN для програми "Слава +":

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MELOVIN
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