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Меладзе про секс-скандал Лорак з його братом: Не розумію, до чого вона це ляпнула

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
5 липня, 15:28
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Артист заявив, що Костянтин Меладзе ніколи б не дозволив собі робити непристойні пропозиції жінкам. Валерій не розуміє, чому Ані Лорак зробила таку заяву
Валерій Меладзе прокоментував слова Ані Лорак про його брата
Валерій Меладзе прокоментував слова Ані Лорак про його брата / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Нещодавно всі обговорювали гучний скандал, який виник навколо співачки Ані Лорак та відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Лорак звинуватила Меладзе в харасменті, заявивши, що він пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування в кар'єрі.

Пізніше артистка взяла свої слова назад і заявила, що її неправильно зрозуміли. Але увага преси і громадськості до цієї ситуації тільки посилилася. Скандал прокоментував Валерій Меладзе – співак і молодший брат Костянтина.

Костя, по-перше, самодостатня людина, абсолютно. По-друге, він до такої міри скромний, інтелігентний і так трепетно ставиться до жінок... Він може написати жінці вірші, він може зробити якийсь гарний вчинок. Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось... Ба більше, якщо запитати саму Кароліну (Ані Лорак – Ред.), мені здається, вона сама не зможе пояснити, до чого вона це все ляпнула. І я взагалі не розумію навіщо, – заявив Валерій в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Валерій Меладзе спростував слова Ані Лорак про свого брата
Валерій Меладзе спростував слова Ані Лорак про свого брата / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

А ось що раніше в інтерв'ю заявила Ані Лорак:

Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, моє життя пішло б по злітній смузі. Але у мене завжди були свої уявлення про те, як треба. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку – вони мені не підійшли.

Ані Лорак, до слова, підтримало багато інших виконавиць, серед яких була і Оля Полякова. Незважаючи на все це, Лорак пізніше забрала свої слова назад, заявивши, що її нібито неправильно зрозуміли.

Інтерв'ю Валерія Меладзе Ксенії Собчак:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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