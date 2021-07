Меган Маркл зіткнулася з новим провалом. Королівська родина проігнорувала її книгу

Нова книга герцогині, яка вирішила розповісти світу про теплі стосунки свого чоловіка та їхнього сина Арчі, була знижена в ціні майже на 40 відсотків через відсутність попиту

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка вперше приїде в Лондон після скандального інтерв'ю, нещодавно видала книгу під назвою "Лавка" (The Bench). На її створення герцогиня надихнула тісний зв'язок між її чоловіком і їхнім чадом – принцом Арчі. Якщо в США книга стала бестселером, то в Великобританії її навпаки назвали повним несмаком.

Окрім того, що сама книга отримала неоднозначні відгуки читачів, монарша родина вирішила не виставляти книгу Меган Маркл в онлайн-магазині королеви Royal Collection Shop. Про це повідомляє The Sun. Книга також втратила 95 позицій в рейтингу 100 найкращих книг на Amazon. Після цього на "Лавку" вирішили знизити ціну майже на 40 відсотків.

Книга Меган Маркл – "Лавка" / Фото: Amazon

Замість того щоб підтримати творчість дружини принца Гаррі, королівська сім'я сконцентрувала увагу на іншій книжковій новинці – фотокнизі робіт Кейт Міддлтон Hold Still: A Portrait of Our Nation. Вона містить 100 фотопортретів, які показують, як британці борються з COVID-19.

У травні цього року експертка Анжела Левін взагалі відкрито розкритикувала книгу Меган Маркл. У телепрограмі The Royal Beat вона назвала його нудною і не призначеною для дітей.

"Дитячі книги призначені для дітей. Їм подобаються слони, їм подобаються тигри. Їм не потрібна лекція про стосунки з батьком, на якому б рівні розвитку дитина не перебувала. Це книга для дорослих, а не для дітей. Діти не зацікавлені в тому, щоб їм все це розповідали. Крім того, у книги дуже нудна обкладинка", – розповіла Анжела Левін.

