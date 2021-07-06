Меган Маркл зіткнулася з новим провалом. Королівська родина проігнорувала її книгу

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка вперше приїде в Лондон після скандального інтерв'ю, нещодавно видала книгу під назвою "Лавка" (The Bench). На її створення герцогиня надихнула тісний зв'язок між її чоловіком і їхнім чадом – принцом Арчі. Якщо в США книга стала бестселером, то в Великобританії її навпаки назвали повним несмаком.
Окрім того, що сама книга отримала неоднозначні відгуки читачів, монарша родина вирішила не виставляти книгу Меган Маркл в онлайн-магазині королеви Royal Collection Shop. Про це повідомляє The Sun. Книга також втратила 95 позицій в рейтингу 100 найкращих книг на Amazon. Після цього на "Лавку" вирішили знизити ціну майже на 40 відсотків.
Замість того щоб підтримати творчість дружини принца Гаррі, королівська сім'я сконцентрувала увагу на іншій книжковій новинці – фотокнизі робіт Кейт Міддлтон Hold Still: A Portrait of Our Nation. Вона містить 100 фотопортретів, які показують, як британці борються з COVID-19.
У травні цього року експертка Анжела Левін взагалі відкрито розкритикувала книгу Меган Маркл. У телепрограмі The Royal Beat вона назвала його нудною і не призначеною для дітей.
"Дитячі книги призначені для дітей. Їм подобаються слони, їм подобаються тигри. Їм не потрібна лекція про стосунки з батьком, на якому б рівні розвитку дитина не перебувала. Це книга для дорослих, а не для дітей. Діти не зацікавлені в тому, щоб їм все це розповідали. Крім того, у книги дуже нудна обкладинка", – розповіла Анжела Левін.
Дивіться докладніше про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі:
Раніше британці виступили проти зустрічі Меган Маркл з королівською родиною в Лондоні.