Меган Маркл публічно звинуватила британську королівську родину в наклепі

Герцогиня Сассекська заявила, що родичі її чоловіка поширювали брехню про неї

Зовсім скоро вийде велике інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, яке вони дали американській телеведучій Опри Уїнфрі. Стали з'являтися фрагменти їхньої бесіди. В одному з відео Меган Маркл звинуватила королівську сім'ю в поширенні брехні про неї і Гаррі.

Зазначимо, що зараз Меган і принц Гаррі живуть у Каліфорнії, куди переїхали з Британії через два роки після весілля. У Мережі стали обговорювати можливу сварку Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II та іншими членами королівського сімейства.

"Я не знаю, як вони могли очікувати від нас, що по закінченні всього цього часу ми все одно будемо мовчати, в той час як "Фірма" відіграє активну роль в увічненні брехні про нас", – сказала Меган, під "Фірмою" маючи на увазі офіційних представників королівської сім'ї.

Меган також додала: "І якщо є ризик втратити багато чого, тобто...багато чого вже втрачено".

Відомо, що в інтерв'ю Меган і Гаррі розкажуть про те, як вирішили залишити британську королівську сім'ю, відмовившись від усіх королівських привілеїв та титулів, і з їхнім сином Арчі переїхати жити до США, батьківщину Маркл.

Нагадаємо, королева Єлизавета II відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися