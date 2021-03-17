Меган Маркл йде в політику? Що відомо про політичні амбіції дружини принца Гаррі

Британська преса заговорила про політичну кар'єру Меган Маркл

Після скандального інтерв'ю двері Букінгемського палацу перед Меган Маркл навряд чи відчиняться, писали британські ЗМІ. Але можуть відчинитися інші – в американську політику. Daily Mail вдалося поспілкуватись з колишнім лідером Лейбористської партії Британії Тоні Блером. Він розповів про політичні амбіції Меган.

"Меган Маркл зав'язує контакти з високопоставленими демократами з метою формування кампанії і груп зі збору коштів з прицілом на пост президента США", – сказано в Daily Mail.

Поки все це всього лише чутки, втім, їх уже прокоментував колишній господар Білого дому Дональд Трамп під час телефонного інтерв'ю каналу Fox News.

Меган Маркл і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Ви йтимете на вибори 2024-го?" – поцікавилася журналістка.

"Ну ... Згідно з опитуванням, люди хочуть, щоб я йшов на вибори. Але подивимося", – відповів колишній президент США.

"Як ви ставитеся до того, що зараз говорять про Меган Маркл, що вона зустрічається з представниками демократичних сил? Вона може захотіти балотуватися в президенти?" – уточнила журналістка.

"Якщо так станеться, у мене буде ще більше бажання взяти участь в перегонах. Те, що вона говорить про королівську сім'ю, про королеву. Я знаю королеву, я зустрічався з нею і це приголомшлива жінка. Але я не фанат Меган", – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю.

Але поки Меган Маркл не має права обіймати державну посаду в США. "Ваша величність" до них з принцом Гаррі так не звертаються, але у них все ще є титул британських герцогів, що суперечить присязі Сполучених Штатів на вірність. Але відмова від титулів дасть шанс мати політичну кар'єру.

Про політичні амбіції Меган Маркл докладніше дивіться в сюжеті:

Сюжет Анни Левицької Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, що королівська сім'я розгнівана через новий вчинок Меган Маркл і принца Гаррі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися