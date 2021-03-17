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Меган Маркл йде в політику? Що відомо про політичні амбіції дружини принца Гаррі

Сьогодні, 20:10

Британська преса заговорила про політичну кар'єру Меган Маркл

Після скандального інтерв'ю двері Букінгемського палацу перед Меган Маркл навряд чи відчиняться, писали британські ЗМІ. Але можуть відчинитися інші – в американську політику. Daily Mail вдалося поспілкуватись з колишнім лідером Лейбористської партії Британії Тоні Блером. Він розповів про політичні амбіції Меган.

"Меган Маркл зав'язує контакти з високопоставленими демократами з метою формування кампанії і груп зі збору коштів з прицілом на пост президента США", – сказано в Daily Mail.

Поки все це всього лише чутки, втім, їх уже прокоментував колишній господар Білого дому Дональд Трамп під час телефонного інтерв'ю каналу Fox News.

Меган Маркл і Дональд Трамп
Меган Маркл і Дональд Трамп
Фото: Getty Images

"Ви йтимете на вибори 2024-го?" – поцікавилася журналістка.

"Ну ... Згідно з опитуванням, люди хочуть, щоб я йшов на вибори. Але подивимося", – відповів колишній президент США.

"Як ви ставитеся до того, що зараз говорять про Меган Маркл, що вона зустрічається з представниками демократичних сил? Вона може захотіти балотуватися в президенти?" – уточнила журналістка.

"Якщо так станеться, у мене буде ще більше бажання взяти участь в перегонах. Те, що вона говорить про королівську сім'ю, про королеву. Я знаю королеву, я зустрічався з нею і це приголомшлива жінка. Але я не фанат Меган", – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю.

Але поки Меган Маркл не має права обіймати державну посаду в США. "Ваша величність" до них з принцом Гаррі так не звертаються, але у них все ще є титул британських герцогів, що суперечить присязі Сполучених Штатів на вірність. Але відмова від титулів дасть шанс мати політичну кар'єру.

Про політичні амбіції Меган Маркл докладніше дивіться в сюжеті:

Сюжет Анни Левицької
Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, що королівська сім'я розгнівана через новий вчинок Меган Маркл і принца Гаррі.

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