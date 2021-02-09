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Меган Маркл і принц Гаррі вперше в 2021 році з'явилися на публіці

Сьогодні, 11:12

Меган і Гаррі з'явилися на онлайн-конференції

Меган Маркл і принц Гаррі вміють здвивувати.Пара вирішила влаштувати сюрприз і несподівано для всіх приєдналася до віртуальних поетичниї читань. А ви, до речі, теж можете порадувати другу половинку, скоро 14 лютого, ловіть декілька крутих ідей.

Зараз в США проходить Місяць афроамериканської історії. Фото герцога і герцогині Сассекських з'явилися в Instagram. Меган Маркл і принц Гаррі підключилися до поетичної сесії, яку проводить Get Lit – Words Ignite! Ця організація пропагує грамотність серед молоді та розширює їх можливості за допомогою поезії.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

Дружина принца Гаррі поділилася деякими зі своїх улюблених віршів і назвала це "самим епічним досвідом в історії Get Lit!". Члени королівської сім'ї розмовляли зі студентами-поетами протягом 45 хвилин, послухали їх роботи і відповіли на питання, що цікавлять.

Варто відзначити, що це перша поява на публіці Меган Маркл і принца Гаррі в 2021 році.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі приїде др Лондона без Меган Маркл.

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принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: instagram.com/meghanmarkle_official/
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