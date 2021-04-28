Меган Маркл і принц Гаррі готуються виступити з промовою після скандального інтерв'ю

Герцоги Сассекському з'являться на концерті, спрямованому на розширення доступу до вакцин проти COVID-19

Меган Маркл і принц Гаррі приєднаються до Дженніфер Лопес, Бена Аффлеку, Кріссі Тейген і інших зірок на благодійному концерті Global Citizen Vax Live Vax Live на підтримку вакцинації від коронавиірусу. Герцоги Сассекськи виступлять зі сцени з промовою. Про це повідомляє BBC .

Меган і Гаррі очолят захід, який пройде за підтримки компанії Vax Live, яка закликає уряд взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення справедливого розподілу вакцин.

"Ми повинні домагатися справедливого розподілу вакцин і тим самим відновити віру в нашу загальну людяність. Місія не могла бути більш нагальною і важливою", – сказали Гаррі і Меган.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Ведучою заходу стане Селена Гомес. Концерт також відвідають президент США Джо Байден і віце-президент США Камала Харріс.

Зйомки заходи пройдуть 2 травня на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. В ефірі концерт покажуть 8 травня.

Варто зазначити, що це буде перший спільна поява Меган Маркл і принца Гаррі на публіці після скандального інтерв'ю.

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