Меган Маркл і принц Гаррі сховали таємне послання Єлизаветі II в заяві на особистому сайті

Герцог і герцогиня Сассекські опублікували послання про співчуття. Багато шанувальників Меган і Гаррі побачили явний підтекст в словах пари

Принц Гаррі і Меган Маркл зашифровали послання Єлізавета II / Фото: Getty Images

Меган Маркл, яка незабаром, можливо, приїде до Лондона, і принц Гаррі опублікували нову заяву про співчуття на своєму вебсайті Archewell. Багато хто думає, що в ньому пара зашифрувала послання Єлизаветі II, повідомляє Express.co.uk.

Герцог і герцогиня Сассекські закликали людей ділитися своїми історіями про співчуття. Гаррі і Меган сказали, що співчуття "означає більше, ніж просто визначення в словнику".

Це означає прислухатися до страждань інших людей. Це означає, що потрібно витратити час на те, щоб зрозуміти їхні погляди, досвід і потреби на основі того, що вони кажуть, а не на основі своїх припущень, – пишуть Меган і Гаррі.

Меган Маркл вперше приїде до Лондона після скандального інтерв'ю / Фото: Getty Images

У Мережі деякі підписники Меган Маркл і принц Гаррі припустили, що ці слова Меган і Гаррі адресували Єлизаветі ІІ і всім іншим членам королівської сім'ї, які нібито недолюблюють Меган.

Зазначимо, що в своєму інтерв'ю, яке герцог і герцогиня Сассекські дали Опрі Вїнфрі в березні цього року, вони звинуватили королівську сім'ю в расизмі, цькування і нетолерантному ставленні.

Меган Маркл і принц Гаррі вже більше року живуть в Каліфорнії, США. Туди вони переїхали з Великої Британії разом з сином Арчі. У червні цього року у пари в США народилася дочка Лілібет.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі після поїздки до Лондона може переглянути свої стосунки з Меган Маркл.

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