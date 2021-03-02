Меган Маркл і принц Гаррі порадили, як краще за все відзначити 8 Березня

Герцоги оновили свій сайт Archewell Foundation

Меган Маркл і принц Гаррі, які дали відверте інтерв'ю Опрі Вїнфрі, оновили свій веб-сайт Archewell Foundation. Там з'явилися пропозиції про те, як відсвяткувати 8 Березня. Напередодні Міжнародного жіночого дня герцог і герцогиня Сассекськы закликають інших "дати волю справжнім актам співчуття".

Всього через півтора тижні після того, як Букінгемський палац підтвердив, що пара точно більше не є членами королівської сім'ї, Меган і принц Гаррі оновили свій некомерційний сайт.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram.com

"Ми знаємо, що світ з кожним днем вимагає від жінок все більше і більше – в якості найманих працівниць, керівниць, вчительок, доглядальниць і т.д. На знак визнання Міжнародного жіночого дня давайте зробимо хвилю цих актів співчуття до жінок у вашому житті і в вашому співтоваристві", – йдеться на головній сторінці сайту.

Скріншот: archewell.com

Подружжя Меган і Гаррі пропонують зробити пожертвування місцевим пологовим відділенням, замовити їжу у закладі, яким керує жінка і просто поцікавитися у близької жінки як вона себе почуває.

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Рік тому Меган Маркл і принц Гаррі запустили свій благодійний фонд, який назвали на честь свого сина Арчі. Archewell є відсиланням до імені королівського первістка і грецького слова "arche", в перекладі – "джерело дії".

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину .

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