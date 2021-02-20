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Меган і Гаррі відмовилися від титулу: хто ще з королівських спадкоємців зробив так само

Сьогодні, 09:08

Дивовижно, що робить кохання

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі офіційно заявили про свій намір скласти з себе королівські повноваження. Вони відмовилися від фінансової підтримки монаршої сім'ї та будь-яких привілеїв.

З цього приводу ми згадуємо інших представників королівських родин, які відмовилися від титулів, і розповідаємо, чому.

Едуард VIII

Фото: Getty Images

Дядько королеви Єлизавети II Едуард VIII зрікся престолу заради кохання. Будучи принцом, він крутив романи з одруженими жінками, на що в королівській родині закривали очі.

На момент смерті свого батька 1936 року, коли Едуард мав зайняти його місце, він уже 6 років перебував у стосунках із заміжньою Волліс Сімпсон. Для спадкоємця престолу це було просто неприпустимо, тому принцу довелося робити вибір: або престол, або жінка. Здогадалися, кого він вибрав?

Принц Фрізо Орансько-Нассауський

Фото: Getty Images

Син королеви Нідерландів Беатрікс, як і Едуард, відрікся від титулів заради коханої. Його даму серця Мейбл Вісс Сміт не прийняли в королівську сім'ю, вважаючи її негідною, через те, що колись у неї був роман зі злочинцем. Принц Фрізо вирішив скласти свої повноваження і відмовитися від титулу заради коханої.

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Принц Луї Люксембурзький

Фото: Getty Images

Своє кохання принц Луї зустрів у Косовому під час офіційного візиту. Тессі Антоні виявилася єдиною жінкою-сержантом армії Люксембургу, але, незважаючи на всі свої переваги, також "негідною" для королівської сім'ї, як і Мейбл Вісс Сміт. Луї склав свої королівські повноваження і відмовився від права на престол на користь дами серця.

Принцеса Мако

Фото: Getty Images

Внучка імператора Японії принцеса Мако 2017 року отримала пропозицію руки і серця від свого одногрупника з Міжнародного християнського університету в Токіо. Дівчина погодилася, але при цьому їй довелося повністю розірвати відносини з рідними і покинути імператорський палац – цього вимагають суворі правила.

Онуки короля Швеції Карла XVI Густава

Фото: Getty Images

У жовтні 2019 королівська сім'я Швеції та уряд прийняли рішення виключити з черги на престол п'ятьох онуків короля Карла XVI Густава. А все тому, що претендентів на трон виявилося відразу десятеро, що вельми ускладнює питання престолонаслідування.

Тепер експринци і принцеси можуть отримати будь-яку освіту і взагалі робити, що їм заманеться, не сковуючи себе королівськими правилами та зобов'язаннями.

Раніше ми розповідали, що приховує нове фото принца Гаррі і вагітної Меган Маркл.

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титул Королівська сім'я
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