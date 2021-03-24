Мати Олі Полякової заступилася за онуку в Мережі: Худнути не можна, буде таранька (фото)

На дівчину знову напали хейтери

16-річна Маша Полякова, дочка співачки і детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової, яка роздяглася в TikTok, знову нарвався на критику в соцмережах. Хейтери напали на Машу через її фігуру.

В Instagram дівчина опублікувала кілька фото, на яких позує в купальнику. Заздрісники у ту ж мить почали писати, що Маша нібито втягнула живіт на фото і їй "треба схуднути". Зазначимо, що це не перший раз, коли Полякову-молодшу тероризують кривдники в коментарях.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Навіщо так живіт втягувати?", "Схуднути потрібно!", "А на першому фото ти втягнула живіт?" – написали хейтери.

За Машу у ту ж мить заступилися її шанувальники і навіть її бабуся, мати Олі Полякової – Світлана:

"Вона космічна красуня. І саме в такій вазі. Худнути не можна, буде таранька, це вже не модно", – написала Світлана.

Скріншот: Instagram

Підписники Маші також написали, що дівчині не варто худнути і виглядає вона чудово.

Нагадаємо, Оля Полякова потролила Тіну Кароль і заспівала на концерті в її манері.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися