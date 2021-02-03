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Маша Єфросиніна зібрала пресу на "Олімпійському", щоб зробити важливе оголошення

Сьогодні, 19:06

Єфросиніна запускає інформаційну кампанію з боротьби з домашнім насильством

70 тисяч місць на стадіоні "Олімпійський" у Києві – помножте це число на 25 і вийде майже 2 мільйони. Ні, це не урок математики, а страшна статистка. Саме стільки людей щороку страждає від домашнього насильства в Україні, більшість жертв – жінки.

Почесна послиня Фонду ООН в області народонаселення телеведуча Маша Єфросініна вже давно займається цим гострим питанням, і тепер, разом з Інститутом когнітивного моделювання та Товариством Червоного Хреста України, вона запускає всеукраїнську просвітницьку кампанію "Мені здається" для боротьби з цією масштабною проблемою.

Маша Єфросініна
Маша Єфросініна
Фото: пресслужба

Маша запросила пресу на стадіон "Олімпійський", щоб наочно показати масштаб трагедії в Україні.

Сьогодні.Lifestyle діляться найголовнішими моментами виступу Єфросініної, яка представила онлайн-платформу, де кожен анонімно може поділитися своєю проблемою.

Чому "Мені здається"?

Як каже Маша, якщо вам здається, що ви страждаєте від насильства (як фізичного, так і психологічного), то вам не здається.

"Я, коли спілкуюся з жінками, завжди чую на фразу: "Машо, а скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що я страждаю від насильства? Мені здається, що мене ображає мій чоловік, мені здається, що мене ображають мої батьки". В цьому і проблема. Люди не думають, що вони можуть стати жертвами насильства, поки їм на це хтось не вкаже", – каже Єфросиніна.

Скріншот: itseems.com.ua

Онлайн-платформа "Мені здається" (itseems.com.ua) – своєрідний щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства зможуть розповісти свої історії анонімно або почитати розповіді тих, хто також переживає складний етап. Крім того, на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою.

Як працюватиме платформа?

За словами Маші, багато історій жертв насильства схожі між собою, тому на платформі вони будуть виділятися в спецкатегорії. Також кожна людина, що пише свою історію, за бажанням може залишити свої дані для зворотного зв'язку.

Кожна історія буде опублікована абсолютно анонімно, однак публікацією можна буде поділитися в соціальних мережах і месендежерах.

На сайті також розміщені телефони гарячих ліній (дзвінки безкоштовні), а також контакти ресурсів, де вам можуть надати необхідну допомогу.

Скріншот: itseems.com.ua

Обережно, правдива статистика

Минулго року від рук домашніх тиранів загинуло 74 людини. 141 людина під час таких побоїв отримала важкі травми, понад тисяча – легкі побої. Тільки в Києві з 1 по 11 січня, в період новорічних свят, з заявами про домашнє насильство зверталося 743 людини. Зокрема, в поліцію повідомляли 629 людей, інші дзвонили на муніципальну гарячу лінію. Такі дані на презентації озвучила Маша Єфросиніна.

У Франції за час карантину кількість звернень у спеціальні служби збільшилася на 30%, у Великобританії – на 50%. В Україні ж дзвінків стало більше на 40%.

Що потрібно запам'ятати?

Головне, що потрібно пам'ятати, – винен завжди агресор, а не жертва насильства. Засновники "Мені здається" закликають позбутися стереотипів на кшталт "Сама винна", "Треба було мовчати", "Сам спровокував".

Кожна людина, що страждає від насильства будь-якого виду – чи то приниження, чи побої, має бути почутою і не повинна боятися заявити, що вона – жертва.

Маша Єфросініна
Маша Єфросініна
Фото: пресслужба

Що буде далі?

"Мені здається" – лише перший крок просвітницької кампанії. Організатори планують системно інформувати суспільство, залучати до співпраці знаменитостей і лідерів думок, а також представників влади, щоб разом сформувати нульову толерантність щодо цієї проблеми. Також у 2021 році заплановано запуск Viber-каналу Stop Abuse, онлайн-курс від психіатра Спартака Суботи і вихід його авторської книги про домашнє насильство.

Нагадаємо, співачка Sia публічно звинуватила Шайя ЛаБафа в насильстві.

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