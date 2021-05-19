Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

Представниця Росії цього вечора виступила в півфіналі пісенного конкурсу третьою

Маніжа Фото: instagram.com/manizha

У Роттердамі відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в результаті якого визначилася перша десятка фіналістів. Go_A підкорили арену Rotterdam Ahoy, влаштувавши на сцені український рейв під пісню SHUM, яку ми точно будемо слухати на повторі ще місяць.

А перед ними виступила представниця Росії – Маніжа зі своєю Russian Woman. Композиція написана російською і англійською мовами. Співачка з'явилася у величезній сукні-трансформері на коліщатках, яку після змінила на червоний костюм. Пропонуємо подивитися цей яскравий номер.

Manizha – Russian Woman в півфіналі "Євробачення-2021":

У Мережі виступ Маніжи хвалять, особливо багато шанувальників з Азербайджану і Казахстану, хоча в Росії багато хто її хейтив.

"Це одна з моїх улюблених пісень на Євробаченні. Привіт з Азербайджану"

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"Так їй треба пам'ятник ставити. На тлі цькування, глузувань, знецінення та приниження... вона вийшла, посміхається і так легко, взагалі без напрягу виконала класний, легкий, талановитий номер"

Скріншот: YouTube

Всього у півфіналі виступили 16 країн-учасниць. 10 з них ми побачимо у фіналі конкурсу, який відбудеться 22 травня. А перед цим, 20 травня, у другому півфіналі визначиться ще десятка конкурсантів.

Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди потрапляють в фінал автоматично, як країни-засновниці "Євробачення".

Дивіться, як Go_A запалили в першому півфіналі "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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