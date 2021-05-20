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Манижа висловилася про свою батьківщину і колишніх співгромадян: Круто народитися у Таджикистані

Сьогодні, 10:47

Артистка зізналась, що переживала, якою буде реакція таджиків на "досить суперечливий" меседж пісні Russian Woman про важку долю російської жінки

Маніжа - представниця Росії на "Євробаченні-2021"
Маніжа - представниця Росії на "Євробаченні-2021"
Фото: Сьогодні

Представниця Росії на "Євробаченні-2021" Маніжа Сангин (Manizha), виступ якої б'є рекорди переглядів, відверто висловилась про свою батьківщину та колишніх співгромадян.

Співачка дала інтерв'ю таджицькій службі "Радіо Свобода".

За словами артистки, вона переживала, якою буде реакція таджиків на "досить суперечливий" меседж пісні Russian Woman про важку долю російської жінки. Але, як виявилося, даремно.

"Від Таджикистану я не отримала жодної негативної реакції", – зазначила вона.

Журналістка запитала у Маніжи, чи хоче вона сказати кілька слів своїм таджицьким прихильникам, її колишнім співгромадянам, які вболівали за неї, писали в Facebook і Instagram.

"Я так ними пишаюся, – відповіла артистка. – Кайфую від того, які вони сучасні, різнобічні, тому що вони мене розуміють, чують. Круто народитися у Таджикистані й, виїхавши, зберегти у собі внутрішні східні традиції та водночас розвинутися і стати європейським жителем".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю від Росії – Маніжу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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