Маніжа на Євробаченні влаштувала запальні танці під пісню Go_A: відео

Представниці Росії сподобалася пісня SHUM. У Мережу потрапило відео, як Маніжа танцювала під час виступу українського гурту на Євробаченні

Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/manizha

Go_A з піснею SHUM в Роттердамі підкорили не лише європейських глядачів . Трек українського гурту на "Євробаченні" оцінила і співачка Маніжа, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі.

В YouTube з'явилося відео, на якому видно, як Маніжа танцює під пісню Go_A під час шоу.

"Євробачення-2021" – кращі моменти. Росія підтримує Україну ", – підписано відео.

Нагадаємо, фронтмен італійської групи Måneskin назвав трек українського гурту одним з улюблених на конкурсі в цьому році,

Варто відзначити, що пісня SHUM продовжує займати лідируючі позиції в рейтингах найпопулярніших музичних сервісів.

Раніше ми докладніше розповідали про успіх Go_A на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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