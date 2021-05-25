Маніжа на Євробаченні влаштувала запальні танці під пісню Go_A: відео
Представниці Росії сподобалася пісня SHUM. У Мережу потрапило відео, як Маніжа танцювала під час виступу українського гурту на Євробаченні
Go_A з піснею SHUM в Роттердамі підкорили не лише європейських глядачів . Трек українського гурту на "Євробаченні" оцінила і співачка Маніжа, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі.
В YouTube з'явилося відео, на якому видно, як Маніжа танцює під пісню Go_A під час шоу.
"Євробачення-2021" – кращі моменти. Росія підтримує Україну ", – підписано відео.
Нагадаємо, фронтмен італійської групи Måneskin назвав трек українського гурту одним з улюблених на конкурсі в цьому році,
Варто відзначити, що пісня SHUM продовжує займати лідируючі позиції в рейтингах найпопулярніших музичних сервісів.
Раніше ми докладніше розповідали про успіх Go_A на "Євробаченні".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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