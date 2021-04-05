Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мама тримісячної дитини Сенцова про його батьківство: Він бачив дочку кілька разів

Сьогодні, 17:39

Юлія Бабич відповіла на одкровення режисера Олега Сенцова

Вчора режисер фільму "Номери", колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов вперше розповів про жінку, яка народила йому дочку. Слова режисера викликали обурення у матері його дитини, Юлії Бабич. Тому екскохана Сенцова вирішила зробити відповідну заяву.

У своєму Facebook-акаунті Юлія Бабич повідомила, що Олег Сенцов заблокував її в соцмережах, тому вона не може особисто прокоментувати його пост. Дівчина підтвердила, що у неї був роман з режисером і зазначила, що довгий час мовчала, щоб зберігати його репутацію. Тепер же вона вирішила роз'яснити ситуацію зі свого боку.

Олег Сенцов з донькою, Юлія Бабич
Олег Сенцов з донькою, Юлія Бабич
Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors, facebook.com/oleg.sentsov

"Він досі називає стосунки, від яких народилась дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився допомогти фінансово з обліком вагітності. (З грошима допомогла людина, проти якої він так завзято публічно виступає). Він з'явився перед пологами, на які не встиг, бо в нього були "важливі зустрічі". Побув хвилин 10. Так, він є у свідоцтві. Хоч в останній момент він раптово заявив, що він просто погано розуміє укр.мову і дасть ім'я, а не прізвище. Але прізвище дав. На перший новий рік доньки (їй було 2 тижні) він поїхав з жінкою, з якою почав зустрічатись одразу, як дізнався про вагітність, пити просекко в Одесу… і загубився на кілька тижнів. ", – написала Юлія Бабич.

Дівчина заявила, що хотіла б, щоб Олег Сенцов брав участь в житті дочки, але не бачить такого бажання з його боку.

Дівчинка народилася три з половиною місяці тому і, за словами Юлії Бабич, Олег Сенцов бачив її всього кілька разів за цей час.

Дочка Олега Сенцова з мамою, Юлією Бабич
Дочка Олега Сенцова з мамою, Юлією Бабич
Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors

"Коли я написала, що його доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці, можливо, щоб я не засмучувалась, коли я читаю його такі правильні пости про те, що немає нічого важливіше за здоров'я дитини... Але чомусь не своєї дитини", – заявила Юлія Бабич.

Мама дочки Сенцова підтвердила, що він надсилає фінансову допомогу і вдячна йому, що не доводиться про це нагадувати.

Раніше на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра фільму Олега Сенцова "Номери".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Олег Сенцов
Джерела: facebook.com/my.life.is.full.of.colors , facebook.com/oleg.sentsov
Реклама

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Популярная певица показала постельное фото
Популярная певица показала постельное фото
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Популярні статті

Сьогодні, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Сьогодні, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 16:13Здорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

Вчора, 15:49Зірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
От Рэмбо до Зены: как постарели супергерои нашего детства
От Рэмбо до Зены: как постарели супергерои нашего детства
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти