Мама тримісячної дитини Сенцова про його батьківство: Він бачив дочку кілька разів

Юлія Бабич відповіла на одкровення режисера Олега Сенцова

Вчора режисер фільму "Номери", колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов вперше розповів про жінку, яка народила йому дочку. Слова режисера викликали обурення у матері його дитини, Юлії Бабич. Тому екскохана Сенцова вирішила зробити відповідну заяву.

У своєму Facebook-акаунті Юлія Бабич повідомила, що Олег Сенцов заблокував її в соцмережах, тому вона не може особисто прокоментувати його пост. Дівчина підтвердила, що у неї був роман з режисером і зазначила, що довгий час мовчала, щоб зберігати його репутацію. Тепер же вона вирішила роз'яснити ситуацію зі свого боку.

Олег Сенцов з донькою, Юлія Бабич Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors, facebook.com/oleg.sentsov

"Він досі називає стосунки, від яких народилась дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився допомогти фінансово з обліком вагітності. (З грошима допомогла людина, проти якої він так завзято публічно виступає). Він з'явився перед пологами, на які не встиг, бо в нього були "важливі зустрічі". Побув хвилин 10. Так, він є у свідоцтві. Хоч в останній момент він раптово заявив, що він просто погано розуміє укр.мову і дасть ім'я, а не прізвище. Але прізвище дав. На перший новий рік доньки (їй було 2 тижні) він поїхав з жінкою, з якою почав зустрічатись одразу, як дізнався про вагітність, пити просекко в Одесу… і загубився на кілька тижнів. ", – написала Юлія Бабич.

Дівчина заявила, що хотіла б, щоб Олег Сенцов брав участь в житті дочки, але не бачить такого бажання з його боку.

Дівчинка народилася три з половиною місяці тому і, за словами Юлії Бабич, Олег Сенцов бачив її всього кілька разів за цей час.

Дочка Олега Сенцова з мамою, Юлією Бабич Фото: facebook.com/my.life.is.full.of.colors

"Коли я написала, що його доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці, можливо, щоб я не засмучувалась, коли я читаю його такі правильні пости про те, що немає нічого важливіше за здоров'я дитини... Але чомусь не своєї дитини", – заявила Юлія Бабич.

Мама дочки Сенцова підтвердила, що він надсилає фінансову допомогу і вдячна йому, що не доводиться про це нагадувати.

Раніше на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра фільму Олега Сенцова "Номери".

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