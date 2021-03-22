Максим Єжов із "Танців з зірками" про страшну ДТП: "Ніхто не розумів, як я вижив"

Танцюрист дивом залишився в живих

24-річний Максим Єжов, зірка "Танців з зірками" і артист балету Олі Полякової, розповів про страшну аварію, в результаті якої мало не загинув.

За словами артиста, після ДТП він переосмислив багато речей у житті.

"Не важливо, на чому ти їздиш, не має значення, у чому ти ходиш, який у тебе IPhone, в якому суспільстві ти знаходишся. Треба цінувати найголовніше, що у тебе є, – це твоє життя, це розвиток, і до чогось прагнути. А їздити на крутих машинах і всім показувати... всім нас*ати насправді. Всім все одно, хто ти і що ти. На чому ти їздиш", – каже Макс в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Макс Єжов Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

За словами Єжова, коли на місце аварії прибули поліцейські, вони здивувалися, як йому вдалося вижити. Представники правоохоронних органів навіть подумали, що ДТП була не справжньою, і на її місці знімали кіно.

"Мене один поліцейський впізнав, каже: "Здрастуйте. А ви що, фільм знімаєте?" Кажу: "Ви камери спостерігаєте? А я головний герой? Я ще не доріс до цього". Другий каже: "Я не розумію, як він вижив". Ніхто не розумів, як я вижив", – розповів Єжов.

Після цього, за словами Макса, він завжди і всюди пристібає ремінь безпеки.

"Якщо б не ремінь, я вилетів би в люк, який був відкритий", – згадав танцюрист.

І Макс прав: найважливіше в житті – це саме життя, здоров'я, а ми б додали до цього списку мирне небо над головою. До слова, вийшов новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив із молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Нагадаємо, Макс Єжов із "Танців з зірками" показав розбиту машину і обматюкав ЖЕК.

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