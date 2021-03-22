Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Максим Єжов із "Танців з зірками" про страшну ДТП: "Ніхто не розумів, як я вижив"

Сьогодні, 11:43

Танцюрист дивом залишився в живих

24-річний Максим Єжов, зірка "Танців з зірками" і артист балету Олі Полякової, розповів про страшну аварію, в результаті якої мало не загинув.

За словами артиста, після ДТП він переосмислив багато речей у житті.

"Не важливо, на чому ти їздиш, не має значення, у чому ти ходиш, який у тебе IPhone, в якому суспільстві ти знаходишся. Треба цінувати найголовніше, що у тебе є, – це твоє життя, це розвиток, і до чогось прагнути. А їздити на крутих машинах і всім показувати... всім нас*ати насправді. Всім все одно, хто ти і що ти. На чому ти їздиш", – каже Макс в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Макс Єжов
Макс Єжов
Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

За словами Єжова, коли на місце аварії прибули поліцейські, вони здивувалися, як йому вдалося вижити. Представники правоохоронних органів навіть подумали, що ДТП була не справжньою, і на її місці знімали кіно.

"Мене один поліцейський впізнав, каже: "Здрастуйте. А ви що, фільм знімаєте?" Кажу: "Ви камери спостерігаєте? А я головний герой? Я ще не доріс до цього". Другий каже: "Я не розумію, як він вижив". Ніхто не розумів, як я вижив", – розповів Єжов.

Після цього, за словами Макса, він завжди і всюди пристібає ремінь безпеки.

"Якщо б не ремінь, я вилетів би в люк, який був відкритий", – згадав танцюрист.

І Макс прав: найважливіше в житті – це саме життя, здоров'я, а ми б додали до цього списку мирне небо над головою. До слова, вийшов новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив із молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Нагадаємо, Макс Єжов із "Танців з зірками" показав розбиту машину і обматюкав ЖЕК.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Максим Ежов
Реклама

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярні статті

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

19 березняEvents

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Новини партнерів

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти