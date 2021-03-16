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Макса Барських і російську співачку переплутали з Девідом і Вікторією Бекхем. Невже схожі? (Фото)

Сьогодні, 20:16

Барських та Zivert знялися для казахстанського глянцю

Український співак Макс Барських, який шокував заявою про дітей, опублікував у своєму Instagram-профілі нове фото, на якому позує з російською співачкою Zivert (Юлія Ситник).

Макс і Юля стали головними особами обкладинки березневого номеру Cosmopolitan Казахстан. Музиканти позують українському фешн-фотографу Ксенії Каргіній посеред пустелі, приміряючи несподівані образи в стилі кіберпанк.

Шанувальники відразу ж порівняли Макса і Zivert з відомим футболістом Девідом Бекхемом і його дружиною, дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Макс Барських та Zivert, Девід і Вікторія Бекхем
Макс Барських та Zivert, Девід і Вікторія Бекхем
Фото: Getty Images, пресслужба

"Бекхем?", "Спочатку здалося, що сім'я Бекхем", "Дуже круто разом виглядаєте", "На перший погляд здалося, що на фото Ви і Вікторія Бекхем. А виявилося, що це наша Юлія!", "Юля тут на Вікторію Бекхем схожа, а Макс просто як завжди прекрасний", – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Макс Барських зізнався, що у нього не було сексу цілий рік.

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