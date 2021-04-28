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Макс Михайлюк поділився першим фото з донькою і показав процес пологів

Сьогодні, 18:59

"Ексхолостяк" поділився зворушливими фото з підписниками в соцмережі. Шанувальники Михайлюка засипали його привітаннями

Вчора, 27 квітня, ексгерой 10-го сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вперше став батьком. Вже сьогодні він опублікував перше фото їхьої з Дашею Хлистун дочки. Дівчинку назвали Аріана.

Крім цього, Михайлюк опублікував фото, на якому він зображений разом зі своєю дуржиною в момент пологів.

"Моя маленька, тато завжди буде поруч. Даринко, ти мій герой", – зворушливо підписав знімки Макс.

Макс Михайлюк з донькою і Дарією Хлистун
Макс Михайлюк з донькою і Дарією Хлистун
Фото: instagram.com/flymax305/

Про те, що Макс і Даша вперше стануть батькам, стало відомо в лютому цього року. Після закінчення шоу "Холостяк-10" Макс і Даша деякий час приховували свої стосунки, але з часом стали частіше з'являтися на публіці удвох.

У 2020 році вони зізналися, що живуть разом. Примітно, що ще в листопаді 2020 року Дар'я зізналася, що "поки не збирається заміж", а буквально через кілька місяців пара оголосила про вагітність і весілля.

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