Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мадонна відзначила 90-річчя свого батька на сімейному винограднику: рідкісні кадри

Сьогодні, 16:24

Знаменита співачка опублікувала низку зворушливих сімейних фото зі своїми дітьми і батьком Сільвіо Чікконе, який проживає в штаті Мічиган

Мадонна відсвяткувала ювілей свого батька
Мадонна відсвяткувала ювілей свого батька
Фото: instagram.com/madonna

Легендарна американська співачка Мадонна, яка купила будинок за 19 мільйонів доларів, відзначила день народження свого батька Сільвіо Чікконе в колі сім'ї. Разом з дітьми артистка приїхала до свого рідного штату Мічиган, де і відзначила 90-річчя тата.

Співачка опублікувала серію фото і відео з рідними в Instagram і зворушливо підписала публікацію.

"Мій батько – борець, він ріс італійським іммігрантом в США і пережив безліч травм, але завжди наполегливо працював заради всього, що у нього було. Він навчив мене тому, як важлива тяжка праця. Ще раз дякую тобі. Провести твоє 90-річчя з дітьми на сімейному винограднику – це було одною з найважливіших подій", – написала Мадонна.

Батько Мадонни, Сільвіо, був фізиком-оптиком за освітою, а згодом зробив кар'єру провідного інженера-конструктора оборонного КБ концерну Chrysler/GM. Він також завжди був консервативним католиком: щонеділі ходив до церкви і виконував обов'язки диякона.

Madonna (@madonna)

На кадрах разом з 62-річною артисткою відображені і її діти: 24-річна Лурдес, 15-річний Девід Банда, 15-річний Мерсі Джеймс і восьмирічні Стелла і Естер. Схоже, що на святі не було лише 20-річного сина співачки Рокко.

Чотирьох своїх молодших дітей Мадонна усиновила, а Лурдес і Рокко – її біологічні діти. Дочку артистка народила від фітнес-тренера Карлоса Леона, а батьком Рокко є відомий режисер Гай Річі, за яким Мадонна була одуржена.

До слова, нещодавно Лурдес зареєструвалася в Instagram і буквально відразу ж потрапила в скандал. Модель ні на кого не підписується і зухвало відповідає користувачам мережі в коментарях під своїми постами. За добу на сторінку Лурдес підписалися майже 45 тисяч фоловерів.

Впевнені, що на святі на честь дня народження батька Мадонни не обійшлося без частувань та напоїв. Раніше ми розповідали, які напої любблять Мадонна, Кім Кардаш'ян, Кейт Мосс та інші знаменитості.

Мадонну нерідко звинувачують у невдалій пластиці обличчя. Дізнайтеся, хто ще із зірок постраждав від б'юті-процедур:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Юль Володимирівно, це ви?: Тимошенко в Мережі переплутали з Мадонною (фото) 24-річну дочку Мадонни затролили за неголені пахви 62-річна Мадонна в одній білизні збентежила Мережу новими фото: "Понесло стареньку"
Мадонна
Реклама

Новини партнерів

Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом

Популярні статті

Сьогодні, 16:03Смачно

Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Сьогодні, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Сьогодні, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Сьогодні, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Сьогодні, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Вчора, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Вчора, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 07:01Смачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняФаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

2 червняМодно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

2 червняПсихо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

2 червняСмачно

Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

2 червняСмачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти