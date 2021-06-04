Мадонна відзначила 90-річчя свого батька на сімейному винограднику: рідкісні кадри

Знаменита співачка опублікувала низку зворушливих сімейних фото зі своїми дітьми і батьком Сільвіо Чікконе, який проживає в штаті Мічиган

Мадонна відсвяткувала ювілей свого батька Фото: instagram.com/madonna

Легендарна американська співачка Мадонна, яка купила будинок за 19 мільйонів доларів, відзначила день народження свого батька Сільвіо Чікконе в колі сім'ї. Разом з дітьми артистка приїхала до свого рідного штату Мічиган, де і відзначила 90-річчя тата.

Співачка опублікувала серію фото і відео з рідними в Instagram і зворушливо підписала публікацію.

"Мій батько – борець, він ріс італійським іммігрантом в США і пережив безліч травм, але завжди наполегливо працював заради всього, що у нього було. Він навчив мене тому, як важлива тяжка праця. Ще раз дякую тобі. Провести твоє 90-річчя з дітьми на сімейному винограднику – це було одною з найважливіших подій", – написала Мадонна.

Батько Мадонни, Сільвіо, був фізиком-оптиком за освітою, а згодом зробив кар'єру провідного інженера-конструктора оборонного КБ концерну Chrysler/GM. Він також завжди був консервативним католиком: щонеділі ходив до церкви і виконував обов'язки диякона.

На кадрах разом з 62-річною артисткою відображені і її діти: 24-річна Лурдес, 15-річний Девід Банда, 15-річний Мерсі Джеймс і восьмирічні Стелла і Естер. Схоже, що на святі не було лише 20-річного сина співачки Рокко.

Чотирьох своїх молодших дітей Мадонна усиновила, а Лурдес і Рокко – її біологічні діти. Дочку артистка народила від фітнес-тренера Карлоса Леона, а батьком Рокко є відомий режисер Гай Річі, за яким Мадонна була одуржена.

До слова, нещодавно Лурдес зареєструвалася в Instagram і буквально відразу ж потрапила в скандал. Модель ні на кого не підписується і зухвало відповідає користувачам мережі в коментарях під своїми постами. За добу на сторінку Лурдес підписалися майже 45 тисяч фоловерів.

Впевнені, що на святі на честь дня народження батька Мадонни не обійшлося без частувань та напоїв. Раніше ми розповідали, які напої любблять Мадонна, Кім Кардаш'ян, Кейт Мосс та інші знаменитості.

Мадонну нерідко звинувачують у невдалій пластиці обличчя. Дізнайтеся, хто ще із зірок постраждав від б'юті-процедур:

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