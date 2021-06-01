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24 роки та більше: у кого з політиків значна різниця у віці з їхніми дружинами

Сьогодні, 18:16

Найчастіше знамениті політики одружуються на жінках, які значно їх молодше, проте є й винятки

У кого зі знаменитих політиків велика різниця у віці з їхніми дружинами
У кого зі знаменитих політиків велика різниця у віці з їхніми дружинами
Фото: Getty Images, AFP, Сьогодні

Шлюби з великою різницею у віці поширені не тільки серед зірок шоу-бізнесу ( як, наприклад, в парі Віктора Павліка та Катерини Репяхової), вле і серед політиків. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою Бріжит, яка старша за нього на 24 роки. Разом подружжя вже 14 років!

Відео: Сьогодні

Але найчастіше дружини відомих політиків молодше своїх чоловіків, а не навпаки. Наприклад, американський експрезидент Дональд Трамп – його нинішня, третя дружина Меланія Трамп молодша політика на 24 роки!

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп
Фото: Getty Images

Хоча Трампу ще далеко до колишнього президента Бразилії – Мішела Темера. Той в 63 одружився на 20-річної фотомоделі Марселі Тедескі, яку зустрів на місцевому конкурсі краси.

Мішел Темер і Марсела Тедескі
Мішел Темер і Марсела Тедескі
Фото: Getty Images

Але найбільше прославився молодими обраницями скандальний експрем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. Його інтерес до неповнолітніх ледь не довів політика до тюремного ув'язнення.

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У 75 італієць освідчився 28-річній моделі Франчесці Паскалі – телеведучій і танцівниці. Через дев'ять років вони розлучилися. Італійська преса пише, що сумував Берлусконі недовго, адже його нова обраниця теж молодша за нього – майже втричі!

Сільвіо Берлусконі
Сільвіо Берлусконі
Фото: Flickr

Дивіться відеосюжет про те, як зірка серіалу "Татусеві доньки" Єлизавета Арзамасова таємно вийшла заміж за 47-річного російського фігуриста і тренера Іллю Авербуха:

Раніше Life Сьогодні розповідали про пари зі світу шоу-бізнесу і кіно, в яких чоловік значно старший за свою обраницю. Серед них: Алек Болдвін і Хіларі Томас, Джордж Клуні і Амаль Аламуддін, Річард Гір і Алехандра Сільва, Харрісон Форд і Каліста Флокхарт і інші знаменитості.

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