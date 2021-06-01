24 роки та більше: у кого з політиків значна різниця у віці з їхніми дружинами

Найчастіше знамениті політики одружуються на жінках, які значно їх молодше, проте є й винятки

У кого зі знаменитих політиків велика різниця у віці з їхніми дружинами Фото: Getty Images, AFP, Сьогодні

Шлюби з великою різницею у віці поширені не тільки серед зірок шоу-бізнесу ( як, наприклад, в парі Віктора Павліка та Катерини Репяхової), вле і серед політиків. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою Бріжит, яка старша за нього на 24 роки. Разом подружжя вже 14 років!

Відео: Сьогодні

Але найчастіше дружини відомих політиків молодше своїх чоловіків, а не навпаки. Наприклад, американський експрезидент Дональд Трамп – його нинішня, третя дружина Меланія Трамп молодша політика на 24 роки!

Дональд і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Хоча Трампу ще далеко до колишнього президента Бразилії – Мішела Темера. Той в 63 одружився на 20-річної фотомоделі Марселі Тедескі, яку зустрів на місцевому конкурсі краси.

Мішел Темер і Марсела Тедескі Фото: Getty Images

Але найбільше прославився молодими обраницями скандальний експрем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. Його інтерес до неповнолітніх ледь не довів політика до тюремного ув'язнення.

У 75 італієць освідчився 28-річній моделі Франчесці Паскалі – телеведучій і танцівниці. Через дев'ять років вони розлучилися. Італійська преса пише, що сумував Берлусконі недовго, адже його нова обраниця теж молодша за нього – майже втричі!

Сільвіо Берлусконі Фото: Flickr

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Раніше Life Сьогодні розповідали про пари зі світу шоу-бізнесу і кіно, в яких чоловік значно старший за свою обраницю. Серед них: Алек Болдвін і Хіларі Томас, Джордж Клуні і Амаль Аламуддін, Річард Гір і Алехандра Сільва, Харрісон Форд і Каліста Флокхарт і інші знаменитості.

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