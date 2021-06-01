24 роки та більше: у кого з політиків значна різниця у віці з їхніми дружинами
Найчастіше знамениті політики одружуються на жінках, які значно їх молодше, проте є й винятки
Шлюби з великою різницею у віці поширені не тільки серед зірок шоу-бізнесу ( як, наприклад, в парі Віктора Павліка та Катерини Репяхової), вле і серед політиків. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою Бріжит, яка старша за нього на 24 роки. Разом подружжя вже 14 років!
Але найчастіше дружини відомих політиків молодше своїх чоловіків, а не навпаки. Наприклад, американський експрезидент Дональд Трамп – його нинішня, третя дружина Меланія Трамп молодша політика на 24 роки!
Хоча Трампу ще далеко до колишнього президента Бразилії – Мішела Темера. Той в 63 одружився на 20-річної фотомоделі Марселі Тедескі, яку зустрів на місцевому конкурсі краси.
Але найбільше прославився молодими обраницями скандальний експрем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. Його інтерес до неповнолітніх ледь не довів політика до тюремного ув'язнення.
У 75 італієць освідчився 28-річній моделі Франчесці Паскалі – телеведучій і танцівниці. Через дев'ять років вони розлучилися. Італійська преса пише, що сумував Берлусконі недовго, адже його нова обраниця теж молодша за нього – майже втричі!
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Раніше Life Сьогодні розповідали про пари зі світу шоу-бізнесу і кіно, в яких чоловік значно старший за свою обраницю. Серед них: Алек Болдвін і Хіларі Томас, Джордж Клуні і Амаль Аламуддін, Річард Гір і Алехандра Сільва, Харрісон Форд і Каліста Флокхарт і інші знаменитості.
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