Любов Успенська написала заповіт після скандалу з ексчоловіком

Любов Успенська продовжує боротьбу за майно з чоловіком Олександром Плаксіним. Співачці за порадою адвоката написала заповіт

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, Скріншот з YouTube

Любов Успенська продовжує з'ясовувати стосунки з ексчоловіком Олександром Плаксіним. Після того, як колишній коханий відсудив у неї половину нажитого майна, співачка написала заповіт.

За словами адвоката Успенської Олени Сеніній, це вимушений крок, щоб ексчоловік не зміг претендувати на її спадок.

Любов Успенська і Олександр Плаксін Фото: YouTube, instagram.com/uspenskayalubov_official

Адвокат додала, що Плаксін не тільки відсудив у артистки половину 400-мільйонного статку, але ще потай від неї переписав на себе квартиру в Лос-Анджелесі. Успенська намагалася поговорити з ексчоловіком і вирішити питання розділу сімейного майна мирно, але він не йшов на контакт.

"Коли Любов зрозуміла, що Олександр недоговороздатний, коли він п'ять раз не відповів на пропозицію почати переговори, вона за моїм наполяганням оформила заповіт", – пояснила адвокат співачки в ефірі програми "Зірки зійшлися".

Нагадаємо, що Любов Успенська і Олександр Плаксін були одружені з 1987 року. Бізнесмен перебрався до Америку, де і живе останні роки. Пара вже давно не разом.

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