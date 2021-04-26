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Кращий іноземний фільм на Оскарі-2021 – "Ще по одній"

Сьогодні, 03:24

Фільм був знятий в Данії, в головній ролі – Мадс Міккельсон

Проходить 93-а церемонія вручення кінопремії "Оскар", і ми ведемо текстову онлайн-трансляцію.

У номінації "Кращий іноземний фільм" перемогла кінолента "Ще по одній" (Данія).

Зазначимо, що датська трагікомедія "Ще по одній" режисера Томаса Вінтерберга раніше отримала головну нагороду Європейської кіноакадемії.

"Ще по одній"
"Ще по одній"
Фото: themoviedb.org

Про що фільм

Сюжет фільму "Ще по одній" оповідає про чотирьох вчителів середньої школи Копенгагена, які вирішують перевірити на собі цікаву наукову гіпотезу. Відповідно до неї, зміст 0,5 проміле алкоголю в крові сприяє щастю і продуктивності людини. Щоранку друзі вирішують випивати таку дозу алкоголю, і незабаром це починає показувати відмінні результати...

Кінострічки, які також претендували на перемогу в цій номінації:

  • "Все життя попереду"
  • "Краща пора"
  • "Людина, яка продала свою шкуру"
  • Quo Vadis, Aida? ( "Куди ти йдеш, Аїда?")

Нагадаємо, більша частина церемонії "Оскар" проходить в Лос-Анджелесі на станції United Station залізничного вокзалу міста. Крім цього, захід проходить частково в Лондоні і Парижі, звідки гості церемонії не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.

Ведучими премії стали багато зірок Голлівуду, серед яких: Бред Пітт, Харрісон Форд, Зендая, Голлі Беррі і багато інших. Одним з продюсерів церемонії цього року виступив режисер Стівен Содерберг, який зняв у 2011 році доленосний фільм про пандемію "Зараження".

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