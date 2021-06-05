Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

Барбара свого часу зіграла у багатьох досить відвертих фільмах. Пропонуємо дізнатися про декілька ролей актриси, яка відома всім за фильмом "Іроня долі, або З легкою парою"

Легенда кіно, польська акторка Барбара Брильська 5 червня відзначає свій день народження – їй виповнюється 80 років.

Актриса народилася в 1941 році в містечку Скотники біля м. Лодзь. Вперше Барбара знялася в кіно у 15 років – дівчина зіграла у фантастичному фільмі "Калоші щастя". Ми ж прекрасно знаємо її за роллю Наді Шевельової в "Іронії долі" Ельдара Рязанова. Однак, Барбара Брильська зіграла й у відвертих фільмах, в драматичних і комедійних.

Life Сьогодні вирішили згадати найяскравіші ролі Барбари Брильської.

"Їхні будні (Історія однієї сварки)"

"Їх будній день" Фото: YouTube

Польська драма. Головний герой фільму – лікар "Швидкої допомоги" Анджей Сенніцький, якого після бурхливої подружньої сварки залишає дружина. Анджей приховує від колег причину, через яку він залишився в місті під час відпустки. Під час візиту до хворого він знайомиться з молодою дівчиною на ім'я Гражина, з якою зав'язуються близькі стосунки. Тим часом дружина, бунт якої виявився короткочасним, несподівано повертається до Анджея. Він вчасно зрозумів, що любить дружину, а захоплення Гражиною швидкоплинно, і він, порвавши з нею, примиряється з дружиною. Барбара тут виконала роль сестри Гражини, після якої почалася велика кар'єра в кіно.

"Фараон" Фото: YouTube

У 1966 році Барбара виконала роль жриці Ками в історичній драмі польського режисера Єжи Кавалеровича. У стрічці розповідається про життя фараона Рамзеса XIII, безстрашного воїна і палкого закоханого. Фараони вже не є всесильними правителями, скарбниця порожня. Любов молодого фараона до двох жінок не приносить йому щастя. Його син, народжений від єврейки Сари, не має права спадкування трону, жриця Кама позбавлена права на тілесну любов.

"Анатомія кохання" Фото: YouTube

Скандальний польський фільм, де Брильська виконала роль Єви. Героїня недавно поховала чоловіка, з яким прожила сім років. Вона не любила його і вийшла заміж за порадою матері. На виставці Єва випадково знайомиться з Адамом (Ян Новицький), він залишається у неї на ніч, але потім довго не дзвонить. Слідом починається божевільне поєднання любові і зради, болю і щастя. До кінця фільму герої буквально міняються місцями. Мало хто знає, але у відвертих сценах, де актори знімалися повністю голяка, Барбарі це не подобалося і вона просила партнера по знімальному майданчику надягати капронові колготки.

Читайте також: Польская актриса Барбара Брыльска поддержала украинцев

"Іронія долі, або з легкою парою"

"Іронія долі" Фото: YouTube

Четверо друзів пішли в лазню напередодні Нового року, переплутали і відправили до Ленінграду не того товариша. Він п'яний називає таксисту свою домашню адресу і той везе його, але в Ленінграді, а не в Москві. Дивно, але ключ підійшов до замку і Женя потрапляє до квартири. Тут живе вчителька Надя. І тут починається найцікавіше.

Раніше ми розповідали, як Барбара Брильська, Лія Ахеджакова та інші відреагували на смерть Андрія Мягкова.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися