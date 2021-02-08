Найкращі рекламні ролики та трейлери з Супербоула-2021: що показали (відео)

Голлівудські кіностудії і продкашени платять величезні суми, щоб показати свої анонси на заході

Вночі з 7 на 8 лютого в США, в Тампі пройшов один з найбільш масштабних заходів року – 55-й Супербоул в історії – фінал Національної футбольної ліги.

Традиційно на майданчику виступають найкращі американські виконавці. Наприклад, в цьому році відзначився своїм виступом The Weeknd, який вклав у своє шоу сім мільйонів доларів. Але також Супербоул – це престижний захід для показів анонсів майбутніх прем'єр року, а також рекламних роликів. Тому розповідаємо, які трейлери показали на Супербоулі-2021.

"Сокіл і Зимовий солдат"

Новий серіал від Marvel, який вийде на стрім-платформі Disney + розповідає про двох напарників – Капітана Америка і Зимового Солдата, які борються зі злом. Одним з лиходіїв стане злочинець Земо, який розбив команду Месників в "Протистоянні". У головних ролях Ентоні Макі й Себастьян Стен.

Довгоочікувана дев'ята частина про легенду вуличних гонок Домініці Торетто (Він Дізель) і його протистояння з рідним братом Джейкобом (Джон Сіна). Кіностудія Universal вже не раз відкладала прем'єру фільму, і тепер вихід запланований на кінець цієї весни.

"Рая і останній дракон"

Майбутній мультфільм Disney став першим, в якому головна героїня – уродженка Південно-Східної Азії. Рая – смілива войовниця, яка разом зі своїм супутником Тук-Туком має знайти самого останнього у світі дракона, щоб перемогти могутнього ворога.

Режисер М. Найт Ш'ямалан порадує кіноманів своїм новим творінням – трилером, знятим на плівку. В основу сюжету ліг роман "Замок з піску", який розповідає про 13 людей, що знайшли на пляжі тіло невідомого. Незабаром з'ясовується, що на пляжі відбуваються дивні явища, а його мешканці швидко починають старіти.

На особливу увагу заслуговують і рекламні ролики з Супербоула.

Cadillac LYRIQ

Фаворит мільйонів Тімоті Шаламе перетворився на культового персонажа Едварда руки-ножиці в новій рекламі американського виробника автомобілів Cadillac. З Тімоті знялася чудова Вайнона Райдер в образі Кім Боггс.

All-Electric Amazon's Big Game Commercial: Alexa's Body

Зірка "Кріду" Майкл Б. Джордан зіграв роль голосового асистента Amazon Alexa, який знайшов "людяність".

General Motors

Комік і актор Вілл Феррел, який зіграв у фільмі "Євробачення: Історія вогненної саги", знявся в головній ролі в рекламі No way, Norway відомого американського автовиробника. За сюжетом він вирушає до Норвегії, дізнавшись, що вона обходить США з продажу електромобілів, щоб довести, що його країна краще.

Режисер "Гри" і "Бійцівського клубу" Девід Фінчер зняв потішний ролик для американської пивоварної компанії. Сюжет реклами показує, як пиво пов'язує й об'єднує людей по всьому світу.

Doritos 3D

На Супербоулі засвітився і зірка "Джентльменів" Меттью Макконагі. Актор знявся в рекламі чипсів Doritos.

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