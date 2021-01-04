Лоліта Мілявська поцілувала колишнього коханого Лободи (відео)
Співачка назвала лідера Rammstein своїм "братом"
Співачка Лоліта Мілявська показала в новому відео свого друга, Тіллі Ліндеманна, який раніше жартівливо прореагував на свою "хворобу" COVID-19. 4 січня фронтмен Rammstein відзначає день народження.
Знаменитості зустрілися в Дубаї, де провели новорічні свята. У ролику, опублікованому в Instagram Лоліти Мілявської, артисти перебувають на яхті.
"Я зустріла свого брата. Не думайте нічого поганого", – сказала Лоліта і поцілувала Тилля Ліндеманна в щоку.
У коментарях прихильники підігріли інтригу, написавши про Світлану Лободу.
Минулого літа Лоліта Мілявська прикувала увагу фанатів своїм сильним схудненням.
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