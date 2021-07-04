Лобода засвітила гарячі стегна в чорному боді: Несіть вогнегасник

Співачка Світлана Лобода поділилася зі своїми підписниками в Instagram вельми відвертими кадрами

Світлана Лобода показала гаряче фото в купальнику / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно в відвертій сукні засвітила бюст на фестивалі "Жара" у Москві, поділилася з шанувальниками гарячими кадрами. У своєму Instagram-профілі артистка опублікувала пару знімків, на яких продемонструвала нескінченно довгі ноги.

У нас теж є дещо гаряче для вас... чек-лист справ на літо, які можна зробити до кінця серпня. Покваптеся!

На фото Світлана Лобода позує в чорному боді зі стильним поясом і в чорних туфлях на підборах. "У всякого божевілля є своя логіка", – написала співачка у пості.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці:

"Якщо і шалена імператриця – то тільки така"

"Несіть вогнегасник"

"Яка ви і такі фотки на ніч... Замість сну хочеться піти зробити хоча б присідання і віджимання"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Про найгарячіші фігури українського шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом на "Алых парусах".