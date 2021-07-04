Лобода засвітила гарячі стегна в чорному боді: Несіть вогнегасник

Світлана Лобода, яка нещодавно в відвертій сукні засвітила бюст на фестивалі "Жара" у Москві, поділилася з шанувальниками гарячими кадрами. У своєму Instagram-профілі артистка опублікувала пару знімків, на яких продемонструвала нескінченно довгі ноги.
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На фото Світлана Лобода позує в чорному боді зі стильним поясом і в чорних туфлях на підборах. "У всякого божевілля є своя логіка", – написала співачка у пості.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці:
- "Якщо і шалена імператриця – то тільки така"
- "Несіть вогнегасник"
- "Яка ви і такі фотки на ніч... Замість сну хочеться піти зробити хоча б присідання і віджимання"
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Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом на "Алых парусах".