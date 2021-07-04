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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Лобода засвітила гарячі стегна в чорному боді: Несіть вогнегасник

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 09:50
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Співачка Світлана Лобода поділилася зі своїми підписниками в Instagram вельми відвертими кадрами
Світлана Лобода показала гаряче фото в купальнику
Світлана Лобода показала гаряче фото в купальнику / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно в відвертій сукні засвітила бюст на фестивалі "Жара" у Москві, поділилася з шанувальниками гарячими кадрами. У своєму Instagram-профілі артистка опублікувала пару знімків, на яких продемонструвала нескінченно довгі ноги.

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На фото Світлана Лобода позує в чорному боді зі стильним поясом і в чорних туфлях на підборах. "У всякого божевілля є своя логіка", – написала співачка у пості.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці:

  • "Якщо і шалена імператриця – то тільки така"
  • "Несіть вогнегасник"
  • "Яка ви і такі фотки на ніч... Замість сну хочеться піти зробити хоча б присідання і віджимання"

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Про найгарячіші фігури українського шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом на "Алых парусах".

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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