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"У моєму житті продюсерів більше не буде": Лобода шкодує про рішення Крапівіної піти від неї

Сьогодні, 15:00

Світлана Лобода через тиждень після скандалу Нателли Крапівіної з Філіпом Кіркоровим вирішила прокоментувати ситуацію, але вийшло в неї надто дипломатично

Світлана Лобода и Нателла Крапівіна
Світлана Лобода и Нателла Крапівіна
Фото: instagram.com/natellakrapivina

Світлана Лобода вперше порушила мовчання після критики Філіпа Кіркорова на адресу її команди , і заяви Нателли Крапівіної, що вона припиняє співпрацю зі співачкою . У себе в Instagram артистка опублікувала пост.

Світлана Лобода зазначила, що не схвалює скандальний коментар її експродюсерки, через який якраз все і почалося.

"Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателлою, і вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому, я залишаю за кожним право робити помилки, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона жалкує про події . А я шкодую про рішення Нателли піти з проекту, але з повагою приймаю його", – написала співачка.

Світлана Лобода прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова
Світлана Лобода прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода подякувала своїй експродюсерці за 11 років співпраці і додала, що як і раніше вважає Нателлу Крапівіну членом своєї сім'ї. Правда, не дивлячись на слова подяки, Лобода і Крапівіна відписалися одна від одної в Instagram.

Співачка зазначила, що тепер у неї є два концертних директора – одні відповідає за приватні заходів, інший – за сольні концерти і тури. А ось з продюсерами Світлана Лобода більше нічого не хоче мати спільного.

"У моєму житті продюсерів більше не буде", – написала вона в кінці поста.

Світлана Лобода шкодує про рішення Нателли Крапівіної піти з проекту
Світлана Лобода шкодує про рішення Нателли Крапівіної піти з проекту
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Зазначимо, саме на період співпраці з Крапівіною припав зліт кар'єри Лободи.

Нагадаємо, що Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес і зухвало прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці премії. На тому знімку співак позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном. Нателла написала, що "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик" за таке. Як продюсер пояснила пізніше, йшлося про нетолерантність не до геїв, а до відсутності таланту, натякаючи на Давида Манукяна.

Дивіться відео, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020"

Раніше ми згадували гучні скандали за участю Світлани Лободи.

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