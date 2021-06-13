Лобода після скандалу знайшла заміну Крапівіній. Тепер співачка працює з продюсером Земфіри

Нещодавня премія МУЗ-ТВ стала приводом для маси скандалів і заяв зірок. Продюсер Лободи Нателла Крапівіна не тільки посварилася з Кіркоровим, а й заявила про вихід з шоу-бізу

Світлана Лобода змінила продюсера Нателла Крапівін на Табриза Шахіді Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/itabriz

Після того як продюсерка Нателла Крапівіна поскандалила з Філіпом Кіркоровим, вона здивувала всіх звісткою, що більше не продюсуватиме Світлану Лободу. Усі ці дні шанувальники намагалися вгадати, хто ж тепер буде працювати з українською артисткою. Як виявилося, співачка вже знайшла собі нового продюсера і вельми відомого – Табриза Шахіді.

У своєму Instagram-акаунті Табриз Шахіді опублікував спільне фото зі Світланою Лободою і підписав контакти, за якими можна зв'язатися для співпраці. Табриз і Світлана вже були знайомі до цього – продюсер допомагав співачці з питаннями комерційних пропозицій і в організації концертів. Тепер же зірки співпрацюватимуть більш щільно.

Світлана Лобода і її продюсер Табриз Шахіді Фото: instagram.com/itabriz

Табриз Шахіді – один з найбільш популярних російських продюсерів. Він працює з Земфірою, Тіною Канделакі, Оленою Темниківою, Валерією Кудрявцевою і багатьма іншими. Івент-агентство продюсера працює ще з 2003 року.

З Нателлою Крапівіною Світлана Лобода працювала 11 років. Саме на цей період припав зліт кар'єри артистки. Після премії МУЗ-ТВ і скандалу Нателла заявила, що більше не хоче працювати ні з Лободою, ні в шоу-бізнесі взагалі.

Нагадаємо, що Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес і зухвало прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці премії. На тому знімку співак позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном. Нателла написала, що "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик" за таке. Як продюсерка пояснила пізніше, вона мала на увазі ненависть не до геїв, а до неталановитих зірок, натякаючи на Давида Манукяна.

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