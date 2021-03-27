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LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Сьогодні, 14:40

Дівчина, яку оперував відомий хірург, дуже схожа на співачку

Вчора Світлана Лобода опублікувала Instastories, де повідомила, що до неї потрапило відео пластичного хірурга, який позначив у ролику її аккаунт. Нібито тим самим він видав свою пацієнтку за LOBODA.

Зірці ситуація не сподобалася і вона заявила, що її адвокати зв'яжуться з лікарем, і що на того чекає суд. "Мої юристи вже з вами зв'язуються. Готуйте велику моральну компенсацію", – звернулася до хірурга Лобода.

Скріншот: instagram.com/stories/lobodaofficial

Ця історія отримала миттєвий розголос в соцмережі і ЗМІ. Хірург з Узбекістану Нодір Ібатов, в чиєму акаунті було розміщено те саме відео, прокоментував ситуацію. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому пояснив, що сталося.

, Nodir Ibatov (@nodiribatov)

За його словами, дівчина, яку він оперував, дуже схожа на Світлану Лободу. Саме на це хотів звернути увагу помічник лікаря, що публікував сторіс. Але його неправильно зрозуміли.

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"Вказавши аккаунт Світлани Лободи, на відео не говорилося про те, що перед нами сама співачка, ми всього лише звернули увагу на зовнішню схожість дівчат, не більше того", – сказав Нодір Ібатов.

Скріншот: instagram.com/nodiribatov

Хірург також попросив своїх підписників порівняти Світлану та його пацієнтку: "Друзі, давайте справедливо розберемося, чи є схожість між нашою пацієнткою, яка зробила у нас носик, і Світланою Лободою?".

Скріншот: instagram.com/stories/nodiribatov

Дівчина, яку порівнюють з артисткою просить не позначати її Instagram-сторінку, тому що боїться хейту. Вона також називає себе заручницею ситуації.

Скріншот: instagram.com/stories/nodiribatov

"Я ніколи не хотіла бути схожою на Лободу. Але, напевно, скрізь є свій двійник", – написала лікарю Ірина.

Сама співачка поки ніяк не прокоментувала відповідь Нодіра Ібатова. Поки чекаємо на відповідь від зірки, пропонуємо подивитися свіжий епізод YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про перехід на літній час.

Нещодавно ми згадували ТОП-5 гучних скандалів за участю LOBODA .

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