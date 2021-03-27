LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Дівчина, яку оперував відомий хірург, дуже схожа на співачку

Вчора Світлана Лобода опублікувала Instastories, де повідомила, що до неї потрапило відео пластичного хірурга, який позначив у ролику її аккаунт. Нібито тим самим він видав свою пацієнтку за LOBODA.

Зірці ситуація не сподобалася і вона заявила, що її адвокати зв'яжуться з лікарем, і що на того чекає суд. "Мої юристи вже з вами зв'язуються. Готуйте велику моральну компенсацію", – звернулася до хірурга Лобода.

Скріншот: instagram.com/stories/lobodaofficial

Ця історія отримала миттєвий розголос в соцмережі і ЗМІ. Хірург з Узбекістану Нодір Ібатов, в чиєму акаунті було розміщено те саме відео, прокоментував ситуацію. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому пояснив, що сталося.

За його словами, дівчина, яку він оперував, дуже схожа на Світлану Лободу. Саме на це хотів звернути увагу помічник лікаря, що публікував сторіс. Але його неправильно зрозуміли.

"Вказавши аккаунт Світлани Лободи, на відео не говорилося про те, що перед нами сама співачка, ми всього лише звернули увагу на зовнішню схожість дівчат, не більше того", – сказав Нодір Ібатов.

Скріншот: instagram.com/nodiribatov

Хірург також попросив своїх підписників порівняти Світлану та його пацієнтку: "Друзі, давайте справедливо розберемося, чи є схожість між нашою пацієнткою, яка зробила у нас носик, і Світланою Лободою?".

Скріншот: instagram.com/stories/nodiribatov

Дівчина, яку порівнюють з артисткою просить не позначати її Instagram-сторінку, тому що боїться хейту. Вона також називає себе заручницею ситуації.

Скріншот: instagram.com/stories/nodiribatov

"Я ніколи не хотіла бути схожою на Лободу. Але, напевно, скрізь є свій двійник", – написала лікарю Ірина.

Сама співачка поки ніяк не прокоментувала відповідь Нодіра Ібатова. Поки чекаємо на відповідь від зірки, пропонуємо подивитися свіжий епізод YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про перехід на літній час.

Нещодавно ми згадували ТОП-5 гучних скандалів за участю LOBODA .

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