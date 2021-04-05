У Льва Лещенко почалися проблеми зі здоров'ям після COVID-19: Відбулися незворотні наслідки

Співак розповів про наслідки після перенесеної хвороби

У березні минулого року російський співак Лев Лещенко перехворів COVID-19. Але 79-річному артистові не вдалося уникнути наслідків після хвороби.

Як він розповів в програмі " Доля людини ", що переніс чотири серцеві напади.

"У когось тромбоз, у когось запалення кишечника. У мене, наприклад, було чотири серцеві напади. Слава богу, що зараз вже місяці чотири нічого не турбує. Була страшна стенокардія. Тебе просто кошмарить і ковбасить так, що ти вилітаєш ", – поділився новинами про своє здоров'я співак.

Лев Лещенко з дружиною Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Дружина Льва Лещенко Ірина додала, що їм довелося переглянути свої звички.

"Він (COVID-19) дуже добре нас став тріпати. Ми трохи полікувалися, а вже відбулися незворотні наслідки в організмі. Довелося серйозно взятися за своє здоров'я ", – сказала дружина російського співака.

Раніше ми розповідали, що переможця "Голосу країни" Романа Сасанчіна терміново госпіталізували з COVID-19.

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