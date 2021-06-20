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Леся Нікітюк живе за рахунок реклами в соціальних мережах, а на телебаченні майже не заробляє

Сьогодні, 09:28

Судячи з усього, зараз Леся більше блогерка, ніж телеведуча

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк зібрала вже майже чотири мільйони підписників у Instagram, а нещодавно її аккаунт в соцмережі зламали і оприлюднили скріншоти з особистим листуванням. Вона зізналася, що під час пандемії більше грошей їй приносить блогерство, ніж робота на телебаченні.

За роботою можна пропустити літо і не виконати нічого з чек-листа. Ми підготували календар літніх лайфхаків спеціально для тих, хто хоче провести два місяці літа яскраво і з задоволенням.

Про свій заробіток Леся нещодавно розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій. Та запитала у Нікітюк, який відсоток її доходу становить заробіток в Instagram. "Весь", – відповіла Леся в ролику, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк зізналася, що за останній рік вона майже не знімалася в шоу і була без роботи. Тому дівчина не приховує своєї радості від того, що змогла заробляти на соцмережах.

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"За минулий рік у мене було одне шоу "Хто зверху?" на каналі і ми всі майже просиділи без роботи, я дуже рада, що встигла потрапити в цей вагон соцмереж і молоді", – поділилася Леся.

Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павлика – Катерини Репяхової, Маші Полякової, а Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк порівняла себе з Кайлі Дженнер.

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