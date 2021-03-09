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"Льоша на мене образився": Каменських зробила Потапу сюрприз поки він спав

Сьогодні, 13:06

Співачка показала нове татуювання чоловіка

Співачка Настя Каменських, яка раніше зізналася, як переживає смерть батька, зробила своєму чоловіку татуювання. Малюнком вона прикрасила Потапа поки той спав.

В Instastories NK показала, що намалювала на тілі коханого. Вона зазначила, що маленькі малюнки у вигляді зірки, серця і скрипкового ключа – не справжні татуювання.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

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Пізніше Настя повідомила, що татуювання відбилися на постільній білизні, зіпсувавши тканину, а Потап, прокинувшись образився на неї. Але не через "татуювання", а за те, що вона зробила всі домашні справи, поки той спав.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

"Альоша образився на мене за те, що я сказала на відео, що я вже все поробила, а він ще спить", – прокоментувала в сторіс NK.

На що продюсер поскаржився: "Ти так говориш, ніби ти одна працюєш в родині... Я перший раз за два тижні поспав більше, ніж 5 годин".

Нагадаємо, що раніше Потап показав себе в молодості, а фанати порівняли його з відомим голлівудським актором.

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