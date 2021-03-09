"Льоша на мене образився": Каменських зробила Потапу сюрприз поки він спав

Співачка показала нове татуювання чоловіка

Співачка Настя Каменських, яка раніше зізналася, як переживає смерть батька, зробила своєму чоловіку татуювання. Малюнком вона прикрасила Потапа поки той спав.

В Instastories NK показала, що намалювала на тілі коханого. Вона зазначила, що маленькі малюнки у вигляді зірки, серця і скрипкового ключа – не справжні татуювання.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Пізніше Настя повідомила, що татуювання відбилися на постільній білизні, зіпсувавши тканину, а Потап, прокинувшись образився на неї. Але не через "татуювання", а за те, що вона зробила всі домашні справи, поки той спав.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

"Альоша образився на мене за те, що я сказала на відео, що я вже все поробила, а він ще спить", – прокоментувала в сторіс NK.

На що продюсер поскаржився: "Ти так говориш, ніби ти одна працюєш в родині... Я перший раз за два тижні поспав більше, ніж 5 годин".

Нагадаємо, що раніше Потап показав себе в молодості, а фанати порівняли його з відомим голлівудським актором.

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