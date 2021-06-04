Леонардо Ді Капріо подарував мамі будинок за 191 мільйон гривень. Дивіться, який він розкішний (фото)

Леонардо Ді Капріо відомий не тільки як один з найкращих голлівудських акторів, а й як галантний чоловік. При цьому, левову частку любові актор віддає своїй мамі, з якою у нього дуже трепетні стосунки

Леонардо Ді Капріо купив мамі старовинний особняк в Голлівуді Фото: Getty Images, Hellomagazine

До Дня матері, який в США відзначають другої неділі травня, Леонардо Ді Капріо підніс мамі дуже знаковий подарунок – старовинний особняк за 7,1 мільйона доларів (близько 191 мільйона гривень). Кінозірка придбав нерухомість у Джессі Фергюссона – зірки серіалу "Американська сімейка". Тож тепер, поки Ді Капріо зустрічається зі своєю коханою – Камілою Морроне, його мама проводитиме не менше щасливі дні в будинку, розташованому недалеко в районі Великого Голлівуду.

Як повідомляє журнал Hello!, гарний будинок, який тепер належить мамі Ді Капріо, знаходиться в тихому райончику Лос-Феліс, де свого часу придбала шикарну віллу Анджеліна Джолі. Але це не перша купівля актора в цій місцевості – кілька років тому він придбав будинок за 4,9 мільйона доларів для свого батька.

Будинок мами Ді Капріо побудований в іспанському колоніальному стилі, а інтер'єри виглядають дійсно автентично.

Ді Капріо подарував мамі будинок Фото: Hellomagazine

Тепер у володіннях мами знаменитого актора – чотири спальні, кілька басейнів, сауна, власна бібліотека, їдальня з кухнею, кінозал і навіть кімнати для тренувань і медитації.

Вітальня в будинку мами Ді Капріо Фото: Hellomagazine

В особняку цілих п'ять ванних кімнат. Як мінімум одна з них – повністю оформлена у світлих відтінках.

Ванна в будинку мами Леонардо Ді Капріо Фото: Hellomagazine

Кухня як ніби створена для шеф-кухаря.

Кухня в будинку мами Ді Капріо Фото: Hellomagazine

Оглядовий майданчик відкриває вид на пам'ятки околиць, включаючи обсерваторію Гріффіт-Парк.

Будинок мами Ді Капріо в Лос-Анджелесі Фото: Hellomagazine

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