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Ленні Кравіц зіграє колишнього Дженніфер Лопес в комедійному бойовику "Шлюб по зальоту"

17 лютого, 15:30

У фільмі "Шлюб по зальоту" музикант зіграє колишнього чоловіка головної героїні

Музикант Ленні Кравіц, який раніше став обличчям нового аромату Yves Saint Laurent, разом з Дженніфер Лопес зніматиметься у фільмі "Шлюб по зальоту" (Shotgun Wedding). У комедійному бойовику про пару, на весілля якої вриваються заручники, мав також зіграти Армі Гаммер. Але після скандалу через секс-переписку актора замінили на Джоша Дюамеля ("Трансформери").

Як повідомляє Deadline, Ленні Кравіц зіграє колишнього бойфренда головної героїні Дарсі (Дженніфер Лопес).

За сюжетом, Дарсі та Том вирішують влаштувати незвичайне весілля на курорті, де збирають всю сім'ю. Перед церемонією наречений і наречена виявляють, що їхні пристрасть і почуття згасли. Але тут на весілля вриваються невідомі та беруть всіх у заручники. Тепер Дарсі й Тому потрібно врятувати і свої стосунки, і життя родичів.

Ленні Кравіц
Ленні Кравіц
Фото: Getty Images

Режисером комедії виступає Джейсон Мур ("Ідеальний голос", "Учень чародія"). Фільмування почнеться вже у квітні, але дата прем'єри поки не заявлена.

Раніше з'явився рейтинг найніяковіших серіалів, які глядачі соромляться дивитися з сім'єю.

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