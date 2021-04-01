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Легендарний суперагент повертається до роботи детектива

Сьогодні, 17:38

Кинохіт "Ножі наголо" з Деніелом Крейгом можна подивитися вдома онлайн на OLL.TV

Netflix підписав одну з найбільших угод у своїй історії, купивши права на два сиквели комедійного детектива "Ножі наголо" за 450 млн доларів. Продовження франшизи були виставлені на аукціон, де крім Netflix за них боролися Apple і Amazon. Фільмування першого з фільмів мали стартувати в Греції 28 червня.

"Ножі наголо"
"Ножі наголо"
Фото: themoviedb.org

Акторський склад поки не визначений, але вже відомо, що режисерське крісло залишиться за Раяном Джонсоном, який зняв першу частину, а головну роль – детектива Бенуа Бланка – знову виконає Деніел Крейг. Дати виходу нових частин комедійного детектива поки не повідомляються.

Як ми пам'ятаємо, детективна комедія "Ножі наголо" стала справжнім хітом – на міжнародній базі даних про кіно IMDb у фільму рейтинг 7,9 з 10, а за бюджетю 40 мільйонів доларів фільм зібрав цілих 310 мільйонів доларів. Високо оцінений критиками й глядачами фільм доступний для перегляду онлайн на OLL.TV.

Сюжет фільму "Ножі наголо"

"Ножі наголо"
"Ножі наголо"
Фото: themoviedb.org

Події розгортаються після загибелі 85-річного містера Харлана Тромбі – автора бестселерів детективного жанру, які підкорили весь світ, патріарха великого сімейства, який помер у власному заміському особняку.

Усе б нічого, крім однієї важливої деталі: його смерть настала внаслідок ножового поранення. Версія поліції, лікарів і рідних – містер Тромбі наклав на себе руки. І тільки приватний детектив Бенуа Бланк розуміє, що смерть письменника так само загадкова і заплутана, як і його детективи. Містер Тромбі за життя не був успішним батьком і дідом – усі діти були зацікавлені в його смерті, і це не дивно, з огляду на багатомільйонний спадок.

Бенуа Бланк береться за роботу детектива і шукає серед них злочинця. На допомогу йому приходить доглядальниця містера Тромбі – іммігрантка Марта.

"Ножі наголо"
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