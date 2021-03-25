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Квіткова розсекретила, який подарунок їй зробив Добринін за майбутнього первістка

Сьогодні, 10:49

Телеведучий здійснив мрію своєї коханої

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін і його кохана Даша Квіткова вже скоро стануть батьками вперше. Телеведучий не став чекати народження сина, а вже тепер зробив дорогий подарунок коханій.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даша розповіла, що Нікіта купив їй машину, про яку вона мріяла.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова
Нікіта Добринін і Даша Квіткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Він вже зробив мені подарунок, до народження. Ми просто його чекаємо. Нікіта подарував мені машину. Вона готується спеціально на замовлення, я хотіла бежевий салон, підігрів керма, всілякі такі штучки", – розповіла дружина Добриніна.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін – єдина пара в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту.

Дивіться повне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":

Раніше Даша Квіткова зізналася, що довго не могла завагітніти.

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