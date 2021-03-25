Квіткова розсекретила, який подарунок їй зробив Добринін за майбутнього первістка
Телеведучий здійснив мрію своєї коханої
Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін і його кохана Даша Квіткова вже скоро стануть батьками вперше. Телеведучий не став чекати народження сина, а вже тепер зробив дорогий подарунок коханій.
В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даша розповіла, що Нікіта купив їй машину, про яку вона мріяла.
"Він вже зробив мені подарунок, до народження. Ми просто його чекаємо. Нікіта подарував мені машину. Вона готується спеціально на замовлення, я хотіла бежевий салон, підігрів керма, всілякі такі штучки", – розповіла дружина Добриніна.
Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін – єдина пара в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту.
Дивіться повне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":
Раніше Даша Квіткова зізналася, що довго не могла завагітніти.
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