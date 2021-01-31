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Курнікова показала рідкісне відео з їхьою з Іглесіасом молодшою донькою

Сьогодні, 10:41

Спортсменка поділилася зворушливим роликом

Днями молодшій доньці тенісистки Анни Курнікової і співака Енріке Іглесіаса виповнився рік. Маленька Мері, здається, встигла зачарувати всіх шанувальників зіркової пари. Анна, яка нещодавно показувала фото з Мері, опублікувала миле відео з донькою в Instagram.

На ролику Курнікова сидить з дочкою на ґанку їхнього будинку.

"Дівоча розмова", – підписала відео спортсменка.

"Що це? Багато човнів?" – цікавиться мама у дочки на відео.

Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Шанувальникам Анни сподобалося, що тенісистка спілкується з малятком як англійською, так і російською.

"Як мило", "Клас, молодці", "Маленька принцеса", "Щастя вам", "Мила", – захоплюються шанувальники Анни в коментарях до ролика.

Зазначимо, що Анна Курнікова – знаменита російська тенісистка. З популярним співаком Енріке Іглесіасом вони разом вже майже 20 років. Пара почала свої стосунки в кінці 2001 року. Анна знімалася в кліпі у Енріке. Зараз подружжя виховує троє дітей: двійнят Ніколаса і Люсі (народилися в грудні 2017 року) і Мері, яка народилася в січні 2020-го.

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енріке іглесіас анна курнікова
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