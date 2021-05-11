Хто з зірок вакцинувався від COVID-19, а хто навіть не збирається (відео)

Багато знаменитостей підтримує масову вакцинацію від коронавірусної хвороби

В Україні триває вакцинація від коронавірусної хвороби насамперед осіб з груп професійного ризику – лікарів, військових та тих, хто найчастіше контактує з іншими, а також літніх людей.

Втім, через міфі про саму вакцину та країну її виробництва – Індію, вакцинуватися, як виявилося, охочих не дуже багато.

Щоб на власному прикладі довести безпечність лікарського засобу, першими вакцинувалися президент Володимир Зеленський і деякі відомі політики. За ними почали робити щеплення і зірки. Однією з перших погодилася на вакцинацію співачка Руслана. І зізнається, коли їй запропонували зробити ін'єкцію в прямому ефірі однієї з програм, вона анітрохи не сумнівалася.

"Мама спочатку була схвильована, стурбована, а батько був абсолютно впевнений – він повністю мене підтримав. І теж записався відразу на вакцинацію", – розповіла Руслана.

Після щеплення артистка не відчула на собі важких побічних ефектів, якими лякали в Мережі. Руслана запевняє, що готова до введення другої дози вакцини, як тільки випаде така нагода.

Задля популяризації вакцинації серед українців в тому-таки шоу зробив щеплення і телеведучий Олександр Педан.

Олександр Педан Фото: instagram.com/pedanos

Він переніс щеплення без серйозних побічних ефектів. Втім, після вакцинації деякі з його шанувальників не вірили, що Педан дійсно зробив щеплення вакциною від ковіду. А інші навіть писали, що телеведучий тепер "чипований" або "випромінює 5G".

Після активної вакцинації знаменитостей з'явилися чутки, що за популяризацію щеплення їм нібито заплатили. "Я б не проти, якби це була правда, – каже Педан і додає: – За що мені платити? За те, що я оберігаю своє життя і не є рознощиком хвороби для моєї сім'ї? Я не проти. Але, на жаль, мені ніхто цих грошей не дав і навіть не пропонував".

Крім знаменитостей, кому вже пощастило вакцинуватися, інші зірки приєдналися до програми ЮНІСЕФ з популяризації вакцинації і руйнування міфів навколо вакцин. Однією з перших приєдналася до цієї кампанії телеведуча Леся Нікітюк.

Співачка Оля Полякова, як виявилося, також належить до прихильників вакцинації. Вона навіть записала кілька прямих ефірів з лікарями, де обговорила найпоширеніші питання про безпеку щеплень. Зокрема, про те, чи варто боятися індійської вакцини.

У прямому ефірі в Instagram Полякова та інфекціоністка Катерина Булавіна обговорили, що тромбоз вакцина від COVID-19 не викликає, а от сама хвороба – цілком може.

Лікарка також розповіла, чи є ймовірність захворіти на ковід уже після вакцинації. "Людина, яка вакцинувалася, може захворіти на ковід, але вона від нього не помре, і не потрапить до лікарні, і не потребуватиме кисневої підтримки", – сказала Булавіна.

Попри те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про вакцину, знайшлися знаменитості, які все ще не готові робити щеплення.

"Мені пропонували позачергово зробити щеплення як телеведучій, як лідеру думок і поділитися цією інформацією в себе в соцмережах. Я відмовилася, бо я не довіряю цій вакцині", – зізналася травесті-діва Монро.

Скріншот з відео

Поки в роздумах і телеведучий Дмитро Коляденко: "Я думаю щодо щеплень, вакцинуватися чи не вакцинуватися. Річ у тім, що тепер ситуація така в Україні, що я хотів би, щоб насамперед вакцинувалися медики, працівники військові, педагоги, лікарі, а артисти – давайте, в останню чергу".

Але якщо Коляденко планує іти на вакцинацію в останніх рядах, то інші артисти готові зробити щеплення за першої нагоди.

"Я планую вакцинуватися. Я бачу проблему в тому, що 60% бояться вакцинуватися. Ось у цьому я бачу проблему. У вакцині я проблеми не бачу. Я бачу блогерів в Instagram, які розповідають про масонів, що керують нашим світом, і в них по мільйону переглядів. І це мене лякає", – висловився з цього приводу Анатолій Анатоліч.

Планують вакцинуватися від COVID-19 Володимир Остапчук з дружиною, Лілія Ребрик та її сім'я, Павло Зібров та Ірина Федишин.

"Треба буде вакцинуватися. Я хворіла на ковід. Я хворіла восени, із чоловіком удвох. І насправді це дійсно неприємна хвороба, але я перенесла в легкій формі, а чоловік важко переніс. І тепер ми це відчуваємо, у нього тепер трошки побічні ефекти", – зізналася Федишин.

Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе і близьких!

Раніше ми писали, що Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 в США.

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