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Крутіший за Чака Норріса – з'явився новий "Вокер"!

Дивимося на нового техаського рейнджера в серіалі "Вокер"

Вийшов ремейк легендарного серіалу "Крутий Вокер", який зробив Чака Норріса суперзіркою і героєм сотень мемів. У новому "Вокері", який вже можна подивитися онлайн на OLL.TV, у головній ролі знявся Джаред Падалекі – зірка популярного серіалу "Надприродне". Сюжет розповідає про Корделла Вокера, який після роботи під прикриттям повертається в рідне містечко і виявляє, що тут є ті, кого треба провчити.

Кадр з серіалу "Крутий Уокер" Фото: themoviedb.org

Серіал став одним з найочікуваніших у цьому році та вже з 22 січня, разом зі світовою прем'єрою, доступний для перегляду онлайн.

Сюжет

Корделл Вокер, повертається додому після дворічної роботи під прикриттям. Він прагне налагодити життя і возз'єднатися з дітьми. Незабаром герой розуміє, що життя в рідному місті контролює злочинний світ і починає серйозну боротьбу з беззаконням разом з першою жінкою-рейнджером Мікі Рамірез. До того ж рейнджер небезпідставно підозрює, що загибель дружини була невипадковою.

"Вокер" Фото: themoviedb.org

Цікаві факти про серіал "Вокер":

Проєкт є рімейком серіалу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" (або "Вокер, техаський рейнджер"), який зробив Чака Норріса зіркою;

у головній ролі – Джаред Падалекі, саме він виступив також виконавчим продюсером проєкту;

режисером є Стів Робін, який знімав такі популярні серіали як "Анатомія пристрасті" і "Касл";

загиблу дружину Вокера грає Женев'єв Падалекі – справжня дружина Джареда.

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